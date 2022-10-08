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女兒搬家記

風雲

四年前送女兒去念大學，如今是送女兒去硏究所，從舊金山到紐約，感覺女兒愈走愈遠。

紐約直達飛機很少又貴，所以都得轉機，平時就怕坐飛機的我，現在更是頭痛。要走的前一天，飛機被停飛，由於要轉機，所以得匆忙改訂另一班，要銜接得上，又要同一航空公司，未出發就開始腦力激盪。

疫情之後，飛機座無虛席，口罩令和安全距離可能早被人遺忘。好不容易到達德州轉機，就被老天爺開了大玩笑，由於天氣關係，所有班機停飛，於是又是兩小時的延誤。

到了紐約，女兒已經在機場等候多時，她的行李都已經拿到，但我們幫她帶的六個行李全部遺失，可能跟著飛機去別州旅遊了。沒想到航空公司也得慎選，否則和我們一樣，開始周旋在航空公司印度的接線中心和送行李服務公司之間，每天都說會送到，卻每天空等，可憐女兒全部家當都可能石沉大海。航空公司可能不懂，賠償不能彌補她的急需和填補許多她在大學時期所珍藏的東西。

紐約和我三十年前來時已經大不相同，現在增添許多新式的高樓大廈，和過去老舊房子沒有電梯比較，實在好得太多，地鐵也沒有那可怕的氣味。這次我們住的地方在好和壞區中間，不知是否消防栓每晩被人打開，小孩高興地在水柱間穿梭。

紐約晚上的特點就是，常常半夜被警車、消防車及路過車子音響聲音吵醒，有如每晚置身在電視中的犯罪影集；還有一個超不適應的是它的髒亂，你會看到「長得和台灣一樣」的小強和超大隻的老鼠。

這次有幸在最後兩天和女兒欣賞了百老匯的音樂劇，所謂早起的鳥兒有蟲吃，早點去現場排隊買票，可以省下不少錢。之間還去了「Sumit」，除了享受登高望遠的樂趣，還享受那玻璃和光的特殊效果，窗外紐約景色盡入眼簾，窗內玻璃可以讓你視覺貫穿樓層，真是偉大的建築設計。但最震撼的還是九一一的世貿雙子星已不復在，取代的是兩個大型瀑布，旁邊刻滿了死難者的名字，真讓人心酸。

聽說紐約冬天很冷，刺骨的寒風和飄雪。雖然女兒還沒有經歷過，但對一個在加州陽光下生長的小孩來說，是需要時間去適應。

做一個母親自私的心態就是，如果忍不住寒冷就回來吧！

地鐵 加州 德州

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