在小學二年級老師的辦公室裡，老師從桌上一疊學生的作業中抽出一張，轉身把它遞給我們。那是女兒寫的一篇短文「我想要一隻狗」，老師用她誠懇的眼神看著我們，老公笑著說：「知道了，她會有隻狗的」。

那年，在威斯敏斯特犬舍俱樂部（Westminster Kennel Club ) 狗的比賽中，愛爾蘭的梗犬（Irish Terrier）獲得梗犬級的冠軍，我們就決定尋找小梗犬，終於在俄勒岡州 找到了合適的狗，於是全家坐下來將所有的狗名一一過濾後，最後選定叫牠塔拉（Tara）。

接塔拉回家的那天，孩子們非常興奮，在車裡不停地安撫著非常焦慮緊張的小塔拉。車子在家院大樹前拐彎後，很奇怪地看到一輛綠色的小轎車停在車庫門前，我們停車後，感覺事情不對，趕緊把車開出去停在院子另一邊，用手機 撥打九一一 。我們家被盜了，盜賊仍在屋裡。

經過了幾個小時的折騰，終於盜賊被擒，看著屋內被翻掀得亂七八糟的樣子，心裡很不是滋味。這時才想起來，可憐的小塔拉仍被關在車裡，連忙把牠放出來，見牠半蹲在門前的草地上，尿了足足一分鐘的時間。

小塔拉非常頑皮，追得家貓到處跑，還去偷吃貓食，在院子裡到處挖坑，每次回屋之前我們都不得不清洗牠的爪子。一天，院子後鐵欄門有點鬆動，牠擠身出走，我們在鄰居四周呼叫了半天，突然看到一輛UPS的快遞車開過，後面急速跟跑著小塔拉，還不停地衝著貨車叫，牠在聲明牠比UPS跑得更快。

愛爾蘭梗犬是一個非常急於取勝的犬種，總是想要征服對方。一次我和塔拉在沙灘上散步，清涼的晨風輕撫著臉頰，海水低空的白霧襯托著淡淡的朝霞，沙灘空曠愜意，我就讓塔拉自由奔跑玩耍。這裡擦身而過一個晨跑的男子，塔拉立即跟跑過去，不管我如何在後面召喚，直到牠超過了晨跑的男子，塔拉立即轉頭看著我，像是在說：「看到了嗎，媽媽，我贏了！」

緊靠著房子的南面是一個六英畝的深林地帶，野生動物出沒無常。野兔，野鹿是非常常見的，有時還可以看到野狼和垃圾熊。塔拉一天突然不見了，天下著大雨，我們焦急地四處呼喚著牠的名字，雨水將我們都澆透了，還是沒有塔拉的蹤影。最後我們放棄了搜尋，就想著牠要跑走，就隨牠去吧。

在晚飯時，全家人坐飯桌旁誰也沒有說話，無奈而傷感的氣氛籠罩在屋內，這時突然一個濕漉漉的小腦袋顯露在後院玻璃門旁，「塔拉！」家裡所有人都歡呼雀躍，也不顧全身濕透的牠搞得我們和家裡濕成一片，那種重逢的喜悅是無與倫比的。

牠已經成為了家庭中的成員，不可缺少的一員。