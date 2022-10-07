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園藝益身心

思雲

二○二一年春，我們公寓的陽台上，種植一盆由別人修剪下來的枝條，而插枝成活的一盆火龍果苗，當年夏秋時分，開了一朵花，結了一個果。如今二○二二年，夏秋時節，開了七朵花，結了七個果，紅紅的看著十分喜歡；又今年三月初，插枝成活一盆雞蛋花（又稱太陽花），八月份就開花了，花期還很長，也挺好看的。

相片發給大家分享，有人說，火龍果和雞蛋花市場上都有賣，有何特別呢？我說自己種出來的感覺就不一樣啦！

近日，讀到一篇英國精神病學家史密斯（Sue Stuart Smith）寫的文章「園藝療癒人心」，覺得很有道理，史密斯說，園藝是人們生理和心理的養分。人們忘我於園藝，得到內心的平靜，有療癒感；投入園藝，自我就消失了，有一種內在的平靜感。園藝必需是人類的創造力和自然創造力的結合，才會成功，人們有雄心壯志，是很好的。

然而，人有多大膽，地就有多大產，是荒謬、不能夠實現的，人們與自然的成長力合作時會有積極的期待，帶來目標和動力，覺得園藝拉著我們前進。史密斯說，園藝也是一種遊戲，是以成人的方式進行。看到自己栽種的植物長根了、成活了，那種成就感不輸其他競賽。

再者，憂鬱、漠然或者傷心的情緒全無了，對身心都有極大好處。園藝最好以易於種植的東西開始，要有耐心，出錯不是災難。相比之下，人際關係複雜，要求也高，通過自己雙手有意識地活動，澆水、施肥、鬆土、修枝、剪葉、除蟲、換盆以及收獲等等，不僅活動身體，有益健康，更活動了人們的頭腦，是一種冥想，雖然不是只有在園藝中才能如此，但運用大自然的創造力，順應它的發展，才能取得成功，確是園藝獨有。

願大家以簡單容易開始，不怕失敗，總會有好結果的。

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