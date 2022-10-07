老友老王如今快九十歲了，可是他對我說：他在二十歲時鼻竇炎犯得很厲害，耳鼻喉科醫生給他做鼻腔穿刺手術 以後，傷到了他的嗅覺神經，自此他終生都沒有嗅覺，所以他吃東西都食而不知其味，加上他重聽，使我有理由地懷疑他已經得了老人失智 症，因為人類的五種感官之中，他已經失去兩項功能，這是失智症的高發危險群。

新冠病毒發生以來，我知道症狀之一就是會失去嗅覺，聽說病癒以後嗅覺還會恢復，這一陣子我身邊的朋友許多人染疫，都發覺自己的症狀除了咳嗽、喉嚨痛、發燒以外，也失去嗅覺一周。

我自幼就有過敏 性鼻炎，也有過敏性體質，可是當時對於過敏的知識未開，並不知道要遠離避開過敏原的常識。所以家中燒的是煤球、養了十隻貓咪丶滿園的花草植物……，怪不得自幼就是診所常客：皮膚濕疹過敏、鼻涕眼淚涕泗縱橫，最痛苦的是，酷似過敏丶傷風、感冒後，鼻腔的清鼻涕慢慢變濃稠，必須常跑耳鼻喉科清洗鼻腔及做深度治療。

記得幼時第一次被母親壓著去診療的時候，醫生要幫我清洗鼻腔，我又哭又鬧毫不合作，當然吃苦受罪的就是自己，洗鼻子的藥水都跑到耳裡，看完了鼻子又得看耳腔，尤其鼻腔發炎就會順勢引起上呼吸道發炎，由鼻腔走入氣管或支氣管發炎，然後再引發肺炎丶氣喘等相關病症；最痛苦的就是鼻竇發炎後呼吸道完全阻塞，除了呼吸困難以外，就會完全失去嗅覺，不過這些症狀過一陣子都會痊癒。

可是三周前，耳鼻喉科醫師幫我做鼻腔內神經的冷凍手術治療，以抑制常發不斷的過敏性鼻炎，術後兩個禮拜都還籠罩在呼吸不暢的情況下，當然鼻腔還是不斷有分泌物，就好像再經歷一次鼻竇發炎，自然是沒有嗅覺的，這時我開始擔心，因手術傷到嗅覺神經，像老王一樣永遠也聞不到氣味了。

一直籠罩著忐忑不安的心，那日洗完澡以後，習慣噴上一些古龍水讓自己身心清新舒暢。意外地，古龍水噴出後，我竟聞到那熟悉的香味，再試著去噴其他香水，也可分辨出他們不同香味，我心中雀躍地想：我的嗅覺又回來了，終於又可聞到氣味了，感謝醫生還我健康，感謝上帝讓我重拾本能五官享受，老了不求富貴榮華，但求健康快樂。