退休 兩年多了，我也慢慢開始新生活。我一生忙忙碌碌，大多時間都是身兼數職，在家相夫教子、侍奉公婆，在外為人師表，勤懇教學，也就順理成章，成就了我過去的「快」活人生。

可不是嗎？過去的生活，從早到晚，無論大小事，我都以「快」為首要條件。早上的早餐為求快，開車順道去買杯咖啡和一塊小點心果腹；中餐和晚餐也經常點個快餐，漢堡披薩加上飲料，一家人也都吃得十分滿意。

前、後院子無論是栽種花果，還是培土施肥，我都是請剪草的園丁發揮所長，假他人的手，轉眼間，庭園景色改觀。曾幾何時，網路購物成為流行，我也不落人後，衣服鞋子、蔬果肉類、機票旅館、生活必需品，只需要上網，敲打幾下就全部搞定。不需要出門，省了逛街，享受的是快捷人生。

那時凡事求快的目的，不過是想多花些時間陪伴家人和準備工作。時光荏苒，到了退休的年齡，面對空巢，好像也失去了凡事求快的意義，反而可以重新思考現在應該如何過未來的生活。

剛退休的那一年，我好像是開著快車，一時還真慢不下來。如何填補空閒時間，成了令人頭痛的事。又經過一年多的適應，反思生活的意義，就像嬰兒學步，才慢慢開始新生活，學著「慢」活人生，盼有更多的機會體驗人生。

現在早起會先在院裡走兩圈，炎熱的夏天，也只有在清晨，能夠呼吸一下有一絲絲清涼感覺的空氣。在庭院漫步時看到雜草，我會親手拔掉；有成熟的果子，我會親手採摘；到了給花草果樹上肥時，我會試著閱讀說明，慢慢調配好肥料去施肥；收到親友送的植物，我會上網查看栽種步驟，再按部就班，完成移植。

現在院子裡的一草一木，都有了我的關懷和照顧。幸運的是，我還有一位鄰居好友，她對各種植物培養和肥料運用多有研究，平時不但可回答我的外行問題，有需要她還會不厭其煩，到我家為我的植物看診呢！

對於一日三餐，我開始盡量自己動手，並且試著參考新的食譜 ，更新桌上菜色，增加菜餚的營養。最近我開始為家人做蔬果冰沙，來取代一些高熱量、高碳水化合物的早點。過去我們也會在外購買羽衣甘藍冰沙，價錢高昂不說，我總覺得那裡面應該添加不少糖，等到我自己做這羽衣甘藍冰沙，似乎更證明了我的想法。我除了用羽衣甘藍，每次還加了香蕉、蘋果、西瓜、葡萄等不同的水果，除了可以享受不同水果帶，還可以品嘗出它們不同的甜度。

夏日炎炎，氣溫飆高，和居高不下的油價有得比，趁早上還沒太熱時，去市場買菜和購買日常用品。

開車去到市場，面對玲瑯滿目的各種商品，恢復用大腦迅速思考的習慣，挑挑揀揀一番，為自己和家人購物，原來是一種久違的樂趣啊！

每次出門，加上在家預備的時間，來去至少也要兩個小時，一星期一次吧，這可是體力也是腦力的運動啊。若碰巧和老友不期而遇，或是找個地方小坐片刻，互相問候；或相約聚餐話家常，都能讓平淡生活添色彩。

自從新冠疫情 燎原，許多當地小商店入不敷出，紛紛倒閉，真是十分可惜，所以若是有需要，我也會特別拜訪當地小店，花點兒小錢支持他們，體現個人微小的力量，也讓我一天都有好心情。當然，偶爾網購還是免不了，但如果時間上來得及，那些可以走出去自己去買的東西，我就盡量恢復市場購物。

過去凡事只求快，把事都交給別人去做，那種生活形式對忙碌的人實不為過。如今，在我賺到了退休福利的兩年之後，終於明白，若是可能，生活還是該自己過。

若是還能抓緊機會體驗人生，何樂而不為呢！