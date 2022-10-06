「女士們、先生們，非常抱歉，霧太大，無法遊覽冰川 了。」一趟西雅圖-阿拉斯加遊輪冰川遊，細雨濃霧中，船長用不知哪國口音在廣播，說好的七天之旅最期待的看點，變成霧中甲板慢跑，跑過那些早早起來搶位置賞景的人，和他們失望的臉。

跑累去自助餐廳，那裡從早到晚有幾十種琳瑯滿目的各國食品向我招手，我對同伴拍拍肚子：「像我這麼瘦的人，想吃什麼就吃什麼，想吃多少就吃多少。」同伴壓低嗓音說，「這話若給月半君聽到，一屁股把你坐成相片。」

自助晚餐時常遇上一位纖細瘦小的女服務生，不知她是什麼職位，不去餐桌上收拾碗碟，只站在通道，先生長、太太短地招呼過往客人，沒人時轉頭和我聊天，幾乎每句話都以「是，先生」結束，讓我有些不適，兒子卻聽得有趣，先探明我是哪國人，然後告訴我，船上大多服務生像她一樣，來自菲律賓，其餘的來自印尼、馬來西亞、土耳其、羅馬尼亞、烏克蘭 等六十多個國家，他/她們英文流利，帶著各自國家的鄉音 ，很有親切感。

她和公司簽了合同，一上船便是九個月，轉戰於五湖四海不同的遊輪，她說這份工作真好，可以到世界各地遊山玩水。

我滑手機查了一下，服務生工資最低三萬美元，最高十萬，等級森嚴。較低等級的幾人合住在船吃水線下方的艙層；高級的可以獨享一室，躍居水平線上，屬於穿制服動嘴的管理者，與著工作服的服務生屬於不同世界，一個手勢，服務生就顛顛的快步上前，聽候調遣吩咐。

正與她聊著，又過來一位菲律賓男服務生，回憶多年前，他也帶著兒子旅行，「像你們這樣，看著窗外海上的月亮，一起大吃大笑樂融融」，懷念之情浮在臉上。他熱情地問，「在菲律賓有一種吃法，薯條沾冰淇淋，你們吃過嗎？」兒子答沒聽過，他立馬跑進廚房，端出冰淇淋和薯條。兒子開了眼界，驚世界之大，沒有薯條非要沾番茄醬一說。

男服務生此後每次看見我們用餐，就過來撓兒子的癢癢，撓完後面色隆重地說，我得走一遍服務程序再逗你。他彎下腰，瞬間變成招待的模樣，對初中生說：「先生，需要什麼服務嗎？要什麼喝的，我去給您拿。」兒子看著這位五十歲出頭的服務生，被訓練得如此點頭哈腰，臉上露出尷尬的表情。

吃著薯條沾冰淇淋，我和一邊站著收拾碗盤的烏克蘭籍年輕服務生聊上。從她口中了解到，烏克蘭和俄羅斯 原本是親兄弟，兩國文字在字母上雖有幾個差別，但發音不同；有趣的是，她說即使沒有去過俄羅斯的烏克蘭人，也可以聽懂俄語，而反之不然，就算互相聽不懂時，兩國人民完全可以筆談；可嘆可悲的是，現在大哥破門而入痛打小弟，兄弟相殘。我忍不住問她，「你們家人都好嗎？」她停頓了一下，活躍的眼神突然變得呆滯，我以為她會悲憤地痛斥俄羅斯，傷感地講述烏克蘭，但她只淡淡地看著我，沒說一句話，彷彿在問：「你說呢，先生？」

我無言以對。對於這位遠離戰火、遠離家人的烏克蘭姑娘，想必她心中的五味雜陳複雜感 ，是我等遊山玩水吃到撐的局外人無法透解的。暗月默默地隨船走，我默默地祝福她和她的家人，但願人長久，千里共嬋娟。