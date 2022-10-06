那天看到視頻，兩輛車起爭執，第一輛車逼停另一輛，第一輛車的司機手拿棒球棒，氣勢洶洶下車衝到另一輛車的前，面對第二輛車司機的擺手示弱毫不理會，狠狠揮舞著棒球棒開始砸車。

這時，第二輛車的司機，掏出手槍朝砸車的第一輛車的司機開槍，棒球棒司機嚇得連連後退想逃，但手槍司機一步步緊逼，一槍槍的開，直到棒球棒司機中槍倒地，然後上前補了兩槍。第一個司機倒地，第二個司機隨即開車逃逸。開槍殺人的司機大概會被抓到，但是第一個司機的生命就此結束，而可能就是一個讓不讓車的問題。第一個司機自以為兇悍，手持棒球棒，卻沒想到惡人自有惡人磨，不巧碰到了持槍的。路怒，值得嗎？

我想起幾個月前，我經歷了差點變成事故的故事。

我回家路經一個丁字路口，我這邊還有從左邊過來的車都有一個Stop All Way的標誌，我停下左右看過，沒車，右轉了一點，左邊風馳電掣般衝過輛車，嚇得我一腳剎車把車停下，同時一個過馬路的路人嚇得驚叫一聲，跳回到人行道上。

我脾氣頓時上來，立刻狠按喇叭，以示警告。看到那車慢下，我以為我的警示起作用，揮手讓路人先過了馬路，然後完成右轉繼續前行，過了另一個街口，突然發現跟在我後面的車開著遠燈，並且一直按著喇叭，看了看好像就是剛才那輛闖了Stop Sign的車。

剛開始我沒介意，繼續開，但是我的車拐了兩個彎後，那輛車還是跟著我，他剛才停在路邊等我車開過後跟上來要報復我的。我心裡一緊，先確定車窗車門都是鎖緊的，然後看了看旁邊有無可防身的東西，沒有。我把電話放到旁邊，準備隨時報警，這時到了一個紅燈，我停下，從後視鏡裡想把車牌號和車牌子和車型看清楚，同時觀察後面的動靜。沒人下車，看後車裡人影晃動，大概有三四個人的樣子，我下意識覺得這些人喝醉了。

再往前開就是我家，肯定是不能回家，開過家門口右轉，那輛車又跟來。我這時想起，最近的警察 局就在三、四個街口外，心裡平靜了不少，就以警察局為目的地繼續開車。一個街口之後，那車轉了個彎走了，我懸著的心才放了下來，但為了安全，我還是開到警察局，在那停留五分鐘才慢慢開車回家。

對於這件事我還是有些後怕，雖說有驚無險，下次呢？自己從小到大打架沒贏過，心軟，下手不敢狠，就是贏了又如何，打不贏進醫院，打贏了進警察局。

關於路怒，不光是要克制自己的怒氣，也要學會自保，不要去挑別人的路怒，而且路上的怒氣往往都是雞毛蒜皮的小事，有的根本就不是事，不必去理會。這不是懦弱，也不是膽小，而是一種智慧和境界。君子不入險地，不怕險地，但是入險地要有值得的理由。