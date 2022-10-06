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女子壘球隊

嘉音

鄰居太太兒子念了大學，兒子一直都在校內的棒球隊，經常出去比賽。空巢之後，她找我參加本市組織的女子壘球隊，她說訓練完兒子自己也是膽藝一身，得要發揚光大一下，要我參加時，其實她的隊伍已經打完兩、三場了，由於還缺人，於是要我去試試看，我起初不敢答應，於是就先去看看球賽再說。賽球的時間通常都是禮拜一晚上，大部分的球員都是白天上班，晚上比賽。

來到壘球隊的夜間球場，第一個讓我驚豔的就是竟然如此美輪美奐，十分專業。我原先以為可能就是在一個初中或高中的學校操場打打，沒有想到這個球場有如職棒球場，燈火通明，綠草如茵，就連停車場的擺飾 - 兩個超大的壘球都很漂亮。

觀眾席上的椅子寬敞又舒適，高高在上的電子計分版，報導就是球隊打球的分數，沒有想到球場質量高級到如此誇張。進入球隊規費一季不過是幾十元美金，肯定是市政府大大的補助，並且鼓勵民眾參加。除了每周一次的正式比賽之外，團隊們每個星期還有固定練習，教練正式教學，以及去打擊室訓練擊球。記得我上一次打壘球是公司下班之後同事們的聯誼賽，那也是十幾年前的事情了。從來不記得自己有好好接過一球，或是好好打過一球，甚至於更不記得自己有得過分。

教練十分熱心，每次都開一個多小時來教我們，知道我不喜歡打外野，特別讓我做二壘手或一壘手，有一點成就感。打壘球不只要會接球及打擊，必須要反應敏捷，在對方擊球之後，球飛的方向，以及接球之後的反應，必須要立即傳向哪一壘？都是要在極短的時間之內決定的，任何一個遲疑或錯誤都會導向對方得分的機會。經過每周不斷地加強練習，感受到我的球技進步，也開始安打及跑壘得分，覺得自己能夠在團隊中做一個貢獻者， 十分為自己驕傲以及開心。

我和鄰居太太參加了這個壘球隊，大家介紹的時候必須告訴隊友自己的稱謂是什麼。很多人用的不是She/Her而是用They/Them，弄得我們丈二金剛摸不著頭腦，我們為了避免錯誤就盡可能不用稱謂。

之後發現這裡有許多女同志，也有雙性或者變性，是否這就是要有不同的稱謂呢？參加壘球隊是她們社交及認識朋友的方法之一，如同某些郵輪只限同志參加。

球隊辦了一個團隊社交活動team building event，組織大家去看舊金山巨人隊打球，我們興高采烈和團隊一起買票，大家坐在一起，也有其他許多的女球隊參加。我和鄰居太太坐在正中間，左右隊友們摟摟抱抱、卿卿我我，我和鄰居太太傻傻乾瞪眼，之後她對我說：「看來只有我們兩個正經八百的坐在一起，我們是不是也要摟一下？」

美國是個民族的大熔爐，什麼樣的人都有，我帶著打球之心，來到了讓我驚訝的社區。幸好大家人都很好、和善隊友、楚河漢界、壁壘分明，她們對我們也沒興趣，所以無人越軌，我也大開眼界。

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