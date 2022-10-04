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義大利的龐貝古城

梁蘭蓁

我在台灣念小學六年級的時候，讀到課文裡介紹義大利中部維蘇威火山，在公元前七十九年爆發，被火山灰埋沒了幾千年才被挖掘出來。那課文的插圖是在黑暗的天空下，火山囗噴發出橘色和紅色的火花，滾燙的岩漿四處往下流到街道上，一大群人驚惶失措，在世界末日的一瞬間，拚命往前跑。這篇文章引起我非常強烈的好奇心，從那時起，我非常渴望有朝一日能夠親自到龐貝古城去看一看。

十年前我和先生都退休了，開始討論我們的旅遊目標。先生很體貼，他讓我把心目中想去看的地方列出一個清單，我們按照清單去了不少地方，但是因為有許多去歐洲的旅行團，到義大利在龐貝只待兩小時，所以我們一直沒有去。如今先生已經走了四年半，最近美國旅遊回溫，我想趁著還可以走路，做個龐貝自由行，正好小兒子八月中工作有空檔，心動不如行動，我們直奔歐洲。

我們在芝加哥換機還算順利，到了羅馬已經是第二天下午。羅馬機場每小時有一班直達羅馬火車站的火車，然後由火車站再轉普通車（兩個半小時，十五歐元）或是超快車（半小時，七十五歐元）才能到龐貝。

在機場時有英文，找標誌還算方便，到了火車站，所有的標誌都變成義大利文了，幸好龐貝和那波力士（Naples）的義大利文和英文很像，兒子很快就知道該往哪走。但火車站很少有售票囗，都是一排一排的自動販賣機，我們看不懂要到哪一部機器去排隊，多虧兒子用手機的應用程式，直接用手機買票再去月台上車。我像個傻瓜一樣被兒子牽著往這裡上、從那裡下，心中充滿感恩和感動，也感嘆人老了，要是沒有人帶著就不能自由行了。

到了龐貝好小好小、只有兩個月台的火車站，出了站就是還沒有台北萬華熱鬧的龐貝大街了。大街上都是賣紀念品，冰淇淋和披薩店，旅館就在龐貝古城的正對面。出門前，媳婦送我一本龐貝的參觀指南，上面印有全部景點（今、昔的照片和解說），我們本來還想雇一個私人導覽，結果發現當地的人靠山吃山，兩個小時導覽要價一百六十歐元，我們決定按圖索驥還自在些。

由入口開始，第一個看到的就是大型羅馬時代的圓形室外劇場，保持得非常好，接著我們沿著畫分成幾個大區的大街小巷，最有名的廣場、女神廟、富人家的豪宅、麵包店、小吃店、妓院等，我們都看完了才心滿意足的回旅館休息。

侄女琪琪是旅遊達人，她建議我們去龐貝後一定要到那波力士的博物館參觀，從龐貝挖出來百分之九十的古物，都移到這博物館來展覽。第二天，我們由龐貝搭火車去那波力士博物館朝聖。它有精美的壁畫、雄偉壯大的石雕、彩色鮮明的地磚還有各種首飾器皿等，看完博物館才算把龐貝算看完全了。

在那波力士的一個當地小館，我們吃了一客瑪格麗塔披薩，一大個薄薄的披薩派只要八歐元，上面有厚厚一層紅的番茄醬，白的馬蘇里拉起司和綠色的羅勒葉子，義大利人是用刀叉切開來吃的，人們說這才是正宗的披薩。

我們母子在這七天快樂出門，平安回家，我非常高興終於把這個等待了六十二年的願望達到了。

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