南加 有曬不完的太陽，也有爬不盡的山，住了幾年，中式麻將打不了，日式卡拉OK也不唱了，周末爬山漸成慣例。

一開始自己加入一個大隊，接著一家人組成一個小隊，然後和鄰居朋友成為一個不大不小的隊伍。一群人總是開著車，有時帶著狗，背著水和乾糧，拄著登山杖，串訪各個山頭，頭頂的遮陽帽掛著汗，腳上的登山鞋黏著土，遠看像丐幫，近看也像丐幫。但爬著爬著就覺得腿硬了、人軟了、睡得沉了，能唱高音了，也就不介意形象了。

這回和鄰居一家帶娃出遊，十歲的孩子好動愛說，一路不能好好「登」山。撿根長棍，扔塊石頭，眼神四處Google ，嘴巴裡的疑問句吐個不停：這是什麼？為什麼不走那邊？登山杖有什麼用？我打起百科全書的精神也應付不了他，深感互聯網時代的神獸不好打發。他也問得累了，最後拋出一個哲學問題：山上有什麼？

我被問住了，山下是山，山上也是山，我們這一路找、一路累、一路曬，直奔山上，總想走在別人前頭。這個山我也爬過幾次，逐漸記得路線不用手機 導航，但還是免不了怕迷路，慢來快走，每次都奔著目標、朝著終點，從家裡逃進山裡，又逃出山逃回家。我怕錯，怕走岔路，有限的乾糧、水，還有手機電池，都不允許我出錯。

所以蹚過很多次的小溪，只知道它長在那裡，不停歇地在流著，偶爾也拍下一、兩張照片，但人並沒有停下來，像這個十歲的孩子一樣扔一塊石頭進去，或者摸一摸水，只是催促著用舌探索水溫和水流的狗，不要喝野生水，快走、快走。

撞過一兩次的樹枝椏，頭痛過幾次，也知道在哪兒，但並沒有能避免第三次撞頭，因為眼睛總是在腳下，沒有看天、看樹，也沒有抬頭。快到山上的時候，有一個塗鴉的水塔，那些民間藝術家們拎著油漆跋山涉水，在深山老林裡作畫，畫花花綠綠的，就像所有其他的塗鴉一樣，堆砌了一團顏色，並不知道其中的含義，也沒有想過要去探究。

終於到了山上，山就完成了，人就可以發朋友圈了。自己看到什麼沒關係，朋友圈有沒有人看到才重要。所以你問我山上有什麼，我一時真答不出來，在一個十歲的孩子面前，成年人的自尊，讓我被噎住的「不知道」變成故弄玄虛的忽悠，「到了山上你就知道了」。孩子不滿意我的回答，但也沒辦法，誰叫他才十歲呢？到了山上，才發現什麼都沒有，難得光光的一塊平地，山上只有我們，四周是別的山，天、雲、樹、海一層層往下排。孩子閉上眼睛，把手伸出去，「我看到了風」！ 我閉上眼睛，也看到了風，看倒了他，看到了我自己。下一次來不是「登山」，是真的要「爬山」，山是要一級級「爬」上去的，山不是目的，只是爬著爬著，就到了山上。

每個山上，都有一個相同和不同的自己，經歷了這一天被仔細欣賞過的風景。這是一個十歲的孩子，通過提問告訴我的答案。