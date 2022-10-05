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三遊錫安國家公園

典樂
錫安峽谷的白山秀水。(典樂提供)
錫安峽谷的白山秀水。(典樂提供)

我生性愛看山看水，以往兩次遊錫安國家公園(Zion National Park)都是蜻蜓點水，匆匆一遊。一直有心願再去一趟，趁著疫情趨緩，我們規畫了一回自駕遊。前一晚夜宿在離公園不到一小時車程的聖喬治，計畫次日一早便進公園去暢遊一整天。

早上九點多來到公園的訪客中心，驚見停車場上一片車海。三十多年後重遊，公園的發展驚人，停車場擴張到令人誤以為到了哪座知名的遊樂場。我們轉來繞去，花了一小時才好不容易等到一個停車位。進入訪客中心買了紀念品、拿了資料，便按圖去找尋景點。

公園裡有一條六英里長的觀景公路貫穿錫安峽谷，這條路從南邊入口直通峽谷盡頭的西那瓦神廟(Temple of Sinawava)。以前來時可以自行開車到神廟，如今進入公園後，只能搭景區巴士。我們上了巴士，決定坐到谷底，再一路往回玩。

猶他州南部氣候乾燥，土地貧瘠，禿山怪岩林立，地貌十分特殊，也造就了錫安公園裡一座座險峻的岩山與美麗的斷崖峭壁。維琴河(Virgin river) 自百里外的狄克西 (Dixie)國家森林發源一路穿過錫安峽谷，終年不斷的河水給乾旱的峽谷帶來綠意，奇山間一彎秀水，亦給錫安峽谷增添了明媚風光。

四十年前，第一次遊錫安時是春天，那時春雪初融，河邊青草新綠，枝頭新芽初發，翠綠的河谷兩旁是一座接著一座的山峰。錫安峽谷的山峰不但山勢各異，色彩亦多變，有土黃、橙紅、赭紅、咖啡，還有多座白色的山峰，後來才知谷中那座最大的白山叫做白色大寶座(Great White Throne) 。山中有座哭岩，融雪讓巨大的岩石山哭出一片水簾，形成了美麗的瀑布。當年谷中遊人稀少，十分原始，恍若世外桃源，讓我留下了非常美好的印象。

數年後，我們從俄亥俄州遷居加州，路過猶他州時，順道重遊錫安。那時是盛夏，草木茂密，一片濃綠遮住懸崖峭壁的崢嶸。溪水很淺，哭岩無淚，飛瀑不再，整座山谷失去當年的靈秀，令我頗為失望。

今日再來，選在初秋時分，發現草木已開始蕭瑟，枝葉稀疏間，山巒又重現它的美麗姿態；幸運的是數天前下過一場秋雨，維琴河流水潺潺，河床因落差形成的激流飛珠濺玉，十分好看，可惜通往哭岩的路段封鎖，無法進入。

西那瓦神廟是錫安公園最具代表性的地標，它不是指單獨的山峰，而是指峽谷盡頭的群峰。從這裡沿著維琴河有一條步道可以走到錫安峽谷最窄處，也就是河谷隘口。到了隘口，可以涉水走向河谷深處，隘口人很多，不但河邊站滿了人，涉水尋幽探勝的人也不少。水深不過半尺，但河中多石頭並不好走，遊人多半有備而來，人手一根竹杖。我們沒有竹杖，於是與老公互相扶持，躲過了許多被腳底石頭絆倒的危險。眼看河水快深及膝，我們才不得不回轉，前面依然有許多人不怕危險，繼續前進。

回程的途中，我們又去爬翡翠潭，這區的山頂上有三個小潭，我們爬到第一座時已近黃昏，帶的飲水所剩不多，體力亦感不足，便沒再往上爬。潭水碧綠有如翡翠，山上人少清幽異常。潭旁本有大瀑布，如今不是豐水期，只有如小雨的水滴落下，可想而知，哭岩的淚水可能也只有幾滴。

我們從東邊的出口開出峽谷時，欣見彩霞滿天，夕陽將西山染成了金色，於是停車在路邊欣賞日照金山，意外地在公路旁的山谷裡看到一大群大角羊。錫安在古希伯來語的意思是聖山，據說當初命名之人就是驚豔於它的山水之勝。

一日之遊跋山涉水，仍覺未盡全興，在夕陽無限好中依依不捨離去，無意間看到大角羊，也算是我們臨別的禮物了。

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