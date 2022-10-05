孩子們約好周末去新港海邊餐廳吃早午餐，交代要穿正式一點。剛上車，女兒說有一封信要交給前室友，我催促她快去快回，她說室友媽媽也在，不下車去打個招呼有點不禮貌，於是要我幫忙推著嬰兒車，心裡還犯嘀咕：這一寒暄又不知要拖多久。

走著走著來到社區交誼廳，當我推車進去，整個場地布滿拱門式氣球、鮮花、彩帶寫著，「祝退休 快樂」，儼然就是一個大派對，桌面上有好多盆景、相本、紀念簽名簿，沒等我回神過來，嘩然一聲，所有躲在桌下、柱子後的歷屆學生和家長突然現身叫著我的名字，我整個人驚呆了！

主辦的家長告訴我，今天來了一百多人，有的因勞工節長周末外出旅遊，很遺憾不能參加。多年前在我們幼兒園成長的孩子們一一排隊要我認出他們的名字，天哪！幾年不見，男孩變得挺拔帥氣，女孩漂亮秀麗，昔日青澀稚嫩的臉龐早已蛻變成熟，一時之間有幾位真認不出；但所有的孩子還是一如既往乾淨整潔，彬彬有禮。

我們共同回憶著誰是好哭愛鬧，一哭就吐、誰是滿屋追逐、誰最挑食，誰告訴我家裡爺爺、奶奶都開賓士車，爸媽開萊克薩司的休旅 車，如果要進家門按鍵密碼是幾號……。多年經營幼兒園的酸甜苦辣往事頓時湧上心頭，孩子們談到目前的學習狀況，令我非常欣慰的是年長點的孩子，如今都已進很好的大學，也清楚知道他們的人生方向。

家長們也因孩子結緣成非常好的朋友，他們親切地前來致謝說，幼兒園幫忙打下了堅固的基礎，養成很好的學習態度，這一路求學過程，他們只需負責飲食起居的後勤工作。

派對中除了豐富的飲料、餐點、冰淇淋外，還請來捏氣球達人、照相攤位、打乒乓球等熱鬧非凡，大、小孩子都玩得很開心。

我事後才知道，早在我退休三個月前，大家早已暗中策畫這場退休派對，並請求務必保密；女兒安安負責查閱歷年學生檔案後發出邀請函。

現就讀醫學 院的Elaine最後代表致詞，回憶他們在幼兒園的點滴和對他們日後求學的影響，動人的演說讓我不禁熱淚盈眶。真心感謝籌備派對的所有人，感謝犧牲假期前來參加的大家。這特殊的退休派對有你們的參與和祝福，讓我備感溫馨也將畢生難忘。