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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

疫中斷捨離

邱秀文

疫情期間奉規盡量留在家中，想到這正好是整理以利防疫衛生的時機，有些東西本來就處於棄之又仍猶疑的狀態；而疫難大爆發後，許多人剎時離世，根本來不及料理自己的身外之物，既然人世如此無常，還有什麼不能捨棄的呢？

話雖如此，但做起來仍然牽掛連連。首先是溢滿書架而又曾喜讀的書籍，以及所仰慕的作者贈書，比如曾任世界日報舊金山分社社長的宋晶宜女士，她多年前在台北當記者時，帶我去拜訪前輩作家羅蘭女士，笑容可掬的羅藺贈與我「羅蘭小語」等書。之後，羅蘭帶我去見當時以翻譯「一位陌生女子來信」聞名的沈櫻女士，獲贈該書。那時也見到了林海音女士，豪爽的林先生說，想看書就來她創辦的「純文學」出版社拿吧！我還真拿了好些本。還有曹又方女士，她偶爾會寄她的新作來，有時書中夾張小紙說：「這本寫得不如自己所預期，聊博一哂」。一連串書和人的情感聯繫蜂湧而來，一時沒法放下。

後續翻閲，其中一本書中夾了一張剪報，那位作者寫整理家人所留下的舊書，認為他和他的下一代與那些書沒有淵源，也都沒有想讀的欲望；他更坦白的形容，自己不是藏書家，家裡的書也不是所謂有投資價值的物品，不如捐了出去，讓想讀的人讀。最後若真的無人感興趣，那就讓它們回歸塵土。該文的直白，倒給了我啟示，索性讓那些不捨的書離開，也是一種灑脫。

疫前，可以將書捐到圖書館之友組織或慈善機構，因為它們可以賣點錢補充經費。但疫中圖書館和有關單位都關閉，同時連住家附近多個街口的自助洗衣店，也不比以前讓人捐放書刊。只能放在路邊，為避免萬一落雨淋溼，於是在紙箱上面蓋上兩層透明塑膠袋。後來找到沒有損壞而能拉開的空置報箱可放。既然要割捨，也要為這些愛書們安頓好歸宿。

一天，我正在放書，忽然有一位半老婦人走近，她拿著一個紙袋，說這些漂亮的相框妳要嗎？我看到有一個框中鑲了一張報紙訃聞，印著一位年輕女子的照片，二〇〇二年她死於意外。老婦說，她和丈夫無兒無女，這名女子是鄰居的女兒，他們視如己出，不料這個「女兒」走的太早。多年來，她一直保存她的照片、訃告及小飾物，為它們選配精致的框。

可新冠病毒撲來，丈夫染疫離世，她面對獨自終老的處境。於是打算趁房市景氣高漲，將房子賣筆好價錢去住安老院。所有的家當幾乎全要丟棄，包括「女兒」的紀念物。因為：「世上有許多東西是留不住，也帶不走的。曾經擁有就夠了。」她說得很平靜，也許是經過長時間反覆給自己開示，終於釋然了。我覺得她的框應該留給當下需要的人，而我回到家，盤點自家各種物件，把它們捨了出去。

疫情後期，在外地工作的孩子抽空回家辦事，其中之一，是處理她留在家中多年的數百張 CD。她也開始要經歷一些或留、或賣、或捐、或棄的掙扎過程。畢竟這些是她青少年時期最寶貴的陪伴之一，絕大部分是辛苦打工節省零用錢，一張又一張添購的；樂聲歌詞，都留下青春鮮明的印記和心聲。

有趣的是，她每檢視二、三小時，便起身活動，到離家幾個街口，著名的台式奶茶店買杯水果珍珠奶茶，又到華人糕餅店買甜點，休息一會兒吃吃喝喝。我想，甜品和奶茶都能沖淡懐舊和時光流逝的惆悵，覺得美好的回味就在眼前及口中。有時，她去一旁的金門公園跑步半小時，出一身汗，梳理身心後，再繼續安排 CD 的出路。這或是年輕人釋放斷捨離情緒的方式吧。

除了瘟疫期間，年紀越長，面對的斷捨離越來越多，更加體會這是人生免不了的境遇。

疫情 圖書館 投資

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