這件事兒得從眼睛說起，我現在也到了韓愈所說「視茫茫、髮蒼蒼」的年紀，除了看書模糊不清之外，更影響我開車的安全。

幾年前，眼科大夫就警告我，眼睛出現白內障的初期徵兆，要我小心注意保護好眼睛，無奈再怎麼小心，隨著年齡的增長，視力越來越差，醫生建議開刀動白內障手術 。雖然這是一個不算大的手術，但是要動手術之前，還是得先經過家庭醫生的檢查，證明身體能經得起這個手術的麻醉。自恃平日身體狀況尚佳，無任何慢性疾病纏身，對這個例行身體檢查並不以為意。

但是在做心電圖時，醫生發現我的心跳不規律，這下可好，他說得讓心臟科醫生檢查並批准。問題來了，打了一輪電話，沒有一個心臟科醫生在我手術之前有空，於是家庭醫師一不做二不休，把我轉介到我們郡裡的綜合醫院(General Hospital)急診室，理由是我心律不整。

話說那天早上醒來後，自己可以感覺到心跳加速(palpitation)，除此之外，身體並無其他不適或症狀，何況這兩、三個月來，偶爾也有幾次心跳加速的情形，過一陣子都能自動恢復正常，所以我也不以為意；誰知進了急診室後，立刻有醫生過來，詢問各種心律不整的相關問題，如惡心、嘔吐、胸痛、頭暈、眼花等，又抽血又檢查，折騰了好一陣子，才確定我沒有立即生命危險，把我轉入觀察病房(Observation Room)住下，等心臟科醫生來檢查。

這是我生平第一遭住院，處處透著新鮮。住在觀察病房，身上裝著心臟監視器，連著電腦，值班護士可以隨時查看我的情況。這還不算，一會兒來個護士抽血，一會兒來量血壓、查心跳，要不就是吃藥打針，總之不得清靜。還好，從半夜到早上五點中間沒人來，可以讓我睡個安穩覺。

沒想到是住單人病房，不必擔心打擾到其他病人的休息。既然住院，就得嘗嘗醫院的伙食，這家醫院還有菜單讓病人點餐，大概因為我是心臟病 人，送來的餐是既沒有鹽也沒有油，令人難以下嚥。

早上心臟科醫師來了解狀況，確定可以出院，但是得按時服抗凝血劑及控制心跳的藥物。看樣子，我也步上很多同病相憐的病人後塵，靠吃藥過日子了。學醫的小兒子認為這樣處理是對的，讓我心裡踏實了很多。

和醫護人員交流後才知道，為什麼醫生對待心律不整如臨大敵；因為心律不整的人，得心臟病及腦中風 的機率，比沒心律不整的人要高出五到七倍。沒有知識，就不知道害怕，沒想到一個簡單的白內障手術前的例行檢查，竟然測出心律不整。

從今往後，我也加入了食藥一族，這到底是幸還是不幸呢？