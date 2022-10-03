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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

偶遇竹節蟲

胡剛剛

那天去體檢，我比預約時間早到了半小時，正在診所門口猶豫，是進去等還是在外面散會兒步，突然被面前玻璃窗上的一截深褐色樹枝吸引，又細又長，分叉諸多，看起來不輕，卻穩穩地黏在光滑的玻璃上，這非常不符合自然規律。我湊近細看，也沒看出什麼異樣，直到發現樹枝一端有一對小而的向內彎的角，才恍然大悟——莫非這是竹節蟲？

我上初中生物課學習擬態的時，見過竹節蟲的照片，但從沒見過真的，沒想到牠們比照片上的特寫更像樹枝，即使暴露目標也讓人難以相信，更不要說趴在樹枝或者草叢上了。我按照昆蟲的特徵找到了牠的頭、胸、腹和四條腿。奇怪，昆蟲應該有六條腿，牠怎麼只有四條？這時候牠往上挪了挪，幾乎是懸掛在窗棱底部，我怕牠逃跑，趕緊掏出手機，拍了張照片。

回家後，我饒有興致地研究起這種小動物。原來竹節蟲的腿和壁虎的尾巴有相同功能，危險來臨時掉落，吸引捕食者注意，幫助主人金蟬脫殼。腿在掉落後不久會長出來，所以竹節蟲的腿大多長短不一，參差不齊，這倒讓牠們看起來更像樹枝了。

德國科學家把傳感器固定在竹節蟲的腿上，記錄牠們的行蹤，再根據牠們的活動規律，製造出機器竹節蟲。機器竹節蟲可以自如行走在不同平面上，六條獨立活動的腿，用來感知障礙物以便確定運動方向。

目前機器竹節蟲的主要用途是探測環境，拍攝動植物細節，傳回圖像供觀察者進一步研究。科學家正在賦予它負重功能，這樣在未來，機器竹節蟲就能用於搜尋，營救和運輸了。沒想到小小的竹節蟲帶給科學家靈感，成為了人類的幫手。謝謝你，竹節蟲。

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