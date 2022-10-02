隨著疫情逐漸緩解，憋了兩年多，志在四方的遊客也紛紛絡繹於途，不論搭機幾個小時期間，機艙內得近距離接觸，光是想到飛機航班經常嚴重誤點，甚至動輒取消，我們就只考慮自駕出遊。

趁著外孫女開學前，我跟女兒一家到賓州蘭卡斯特附近Wrightsville Beach在水一方的度假屋小住幾天，車子一開出高速公路，映入眼簾的青翠綠野就讓人心曠神怡，路旁不是碧草如茵的原野，就是一望無垠長得比人高、結實纍纍的玉米株，雖然紐約上州 或長島偏鄉也有農田，但不在高速公路旁，除非專門尋幽訪勝，平常並不易見。很驚奇怎麼每家都能把廣袤的草地維護得如此碧綠整齊？有些還圍上綿延的籬笆，西部老片中的「風吹草低見牛羊」，瞬間近在眼前。

多虧導航器的指引，女兒可以恣意在盡是雙黃線不得超車的鄉間小路上，不斷地左拐右彎，終於沿著蜿蜒的小路抵達度假屋，房東 貼心地早開上中央空調，還在餐桌的玫瑰花瓶旁，放了一瓶紅酒、一包黑巧克力和謝卡。

清早，我和同行的小阿姨隨興沿著碼頭，四處瀏覽岸邊數以百計，整齊並列的遊艇和房車，還有湖上停泊的遊船點點；中午在號稱美東最大的包肥店(Shady Maple Buffet)用餐，可惜美國食物很單調，吃來吃去就是那幾樣，連偏好西方食物的外孫女都說，味道和菜式花樣遠不如紐約我們常去的華人包肥店。倒是到葡萄園品酒屋，悠哉遊哉地一邊品酒吃點心，一邊憑窗俯瞰下面一排排整齊的葡萄樹，很是寫意。

最難忘的是坐馬車參觀阿米什人(Amish)用來榮耀上帝的耕作，穿著吊帶褲配上黃色草帽、蓄著鬍子的馬夫帶我們出發後，經過轉角的脊椎指壓治療師診所時，還幽默地說，「等我帶你們兜一圈回來，也許用得著他。」

雖然十多年前，連續好幾年，我和外子年年都會跟好友牧師夫婦連袂來阿米什村度假幾天，見過馬車無數，但這次還是初嘗馬車伕之旅，在滴答的馬蹄聲中，車伕介紹沿途的農作物，玉米五月底初熟後，每年收割五次，有給人吃的，也有餵馬的；大豆則只給人吃，葉子餵馬。一眼看不完，青紅不一的蘋果樹，正在等待九月底成熟時，任湧入的觀光 客採擷。

中途我們下車參觀農家，各從其類，以欄杆隔開飼養的家畜和家禽：雞、犬、馬、牛、羊等，還有加工的穀物、果醬、乳酪、長方形乾草捆等，我們買了他們自製的飲料：檸檬汁和沙士，他們就靠著農牧和觀光業自給自足，不繳稅，也不會領取政府提供的社會福利。

女兒訂這個度假屋時，房東放在網上的亮點是坐在客廳，就可欣賞日出；可惜幾個清晨，太陽爬上地平線時都被雲層遮住，等到雲破日來，大紅太陽已經高高掛了，雖然多少有些失望，但有機會離開紐約的塵囂，與家人一起享受原野風光，共話家常，我和小阿姨一首接著一首地二部合唱詩歌，仍覺不虛此行，套句楊絳的話：「唯願此生，歲月無恙，只言溫暖，不語悲傷」。