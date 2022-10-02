特斯拉 轎車蜿蜒於六盤水玉舍國家森林公園的盤山公路上。雨下了三天了，同行朋友戲說，「已經下了三盤水了，難不成還要下三盤、裝滿六盤水才罷休？」他把下雨與六盤水地名聯繫在一起了，有趣。

其實「六盤水」並非將水裝在六個盤上的意思，而是由六枝、盤縣、水城三個縣組成的地級市，名字保留三個古已有之的縣名，三地人均沒有失落感，因為公平。我內心暗暗為此名叫好。

雨一直下，落在車窗發出清脆響聲，簡直就是輕快的《雨敲車窗》豎琴曲。車窗外連綿起伏的山丘綠得不見一寸裸地，處此境界，清涼滋潤，愜意舒適。前一天還在南方，攝氏三十七度悶熱難耐餘懼未消，一文友用粵語填《憶秦娥》兩句：「出街燒烤 ，在家乾蒸」，正是我的切身感受，內心難免暗自慶幸自己果斷出逃，逃至「涼都」六盤水。

車至山巔，雨稍歇，只見群山被充沛的雨水潤澤，一片蔥蘢。走出車廂，群山盡在眼底，剛才下雨歡鬧的世界瞬間變得安靜，群山盡綠，人煙稀少，我似乎聽到綠色的生命都在呼吸，在歌唱，在向上生長的聲音。

玉舍國家森林公園原為一國營林場，幾十年來，林場經歷了許多風雨，曾經到了發不出工資的地步，但也留下了員工在收入極少的環境下，用鋤頭硬是栽種了上萬棵樹木的紀錄。

該景區後來成為國家森林公園，建設高山滑雪 場、房車宿營地等設施。進入商業運作以後，玉舍這座山脈不但造福了社會，還保護了自然，現在各種珍稀動植物自如生長，成為六盤水的一張漂亮的名片，吸引無數大山愛好者的勝地。

這野外仙境，對於長年處於喧囂擁擠城市的我，是完全不同的世界。我平緩呼吸，但平緩中不乏貪婪；正前方山腰處，一縷輕薄的霧自山坳升騰而起，瞬間如大戲的開場，帷幕被迅速拉開，白色的煙霧緊緊圍繞著山腰。

這繚繞的景象神奇萬分，我知道這是山體、植物、雨水三者共同生出的流嵐，而這變幻的流嵐是由這夏日紛紛山雨點化而來，這雨真是靈物啊！

流嵐不禁引發了我詩的妙想，我突然覺得，那是藏於群山峽谷隱蔽之處的山神吐出來的團團仙氣，用以護衛這裡的生靈的仙物。

這紛紛山雨啊，真是上天恩賜的甘霖。