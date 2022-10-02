今年夏天，我們參加一個十六天的郵輪 旅程，從紐約市出海，經過加拿大 的Halifax、Sydney等到北極圈內的格陵蘭，回程再經過加拿大紐芬蘭省的St Jones。十五個晚上，船上無處可去，長夜漫漫，跳舞是不錯的活動。

這是我們第一次真正出海。多年前，我們曾乘坐三天兩夜的郵輪，出海無目的地的繞紐約長島一圈，體驗一下郵輪生活。那次發現船上雖安排有跳舞節目，但場地並不大，唱片師多播放迪士可（Disco）音樂，年輕人聞聲起舞，很嗨，所以我擔心我們老人會沒舞可跳。

上船的第一晚，節目單上寫著十一點開始，在船最高第十八樓，有唱片師主持的深夜舞會。

不到深夜，在七樓的一個小劇院裡，有事先錄好的交際舞（Ballroom Dancing）舞曲播放，劇院前方是舞台，有真人樂隊演出，舞台下有個頗大的舞池，其外則有許多舒適的包廂，服務員穿梭忙碌其中，招待顧客點酒。

我們到達劇院時，舞池裡只有一位老美男士，獨自舞著華爾滋（Waltz）順著舞池繞圈子，我們也下場，有一支交際舞中的恰恰音調特殊，我們把它轉成美國的西岸搖擺舞來跳，跳完之後，下面幾支舞曲都變成西岸搖擺舞，出乎我們意料之外。

後來我們發現，這個事先錄好音樂的節目中有不同的主題。有一次是鄉村音樂（Country Music），不是所有的鄉村音樂都能跳舞，譬如強尼·凱許（Johnny Cash）的鄉村歌曲很少被當舞曲；快節奏的鄉村音樂對應的舞叫鄉村兩步（Country 2 Step），與狐步（Foxtrot）類似：舞者繞著舞池行進。

開船不久後，我們發現有一位菲律賓來的女歌星，每晚在一個小俱樂部表演兩場，她利用卡拉OK設備，有時有鍵盤手幫忙，加入主唱女聲，算是半個真人樂隊。台上唱歌，非常適合台下跳舞，她還以國語唱出「梅花」，可以跳三步的華爾滋，而她唱的其他英文歌曲可以跳倫巴、恰恰、莎莎等舞。

另一位義大利 人的吉他高手不需鍵盤手幫忙，直接加入男聲主唱和主調電吉他的伴奏。一曲老鷹樂團的成名歌「加州旅館」（Hotel California）中的電吉他聲被他彈成如泣如訴，馬上贏得滿堂喝彩。他的歌曲適合跳各種搖擺舞。

另外有一個加勒比海牙買加來的樂團，除了鼓手、低音吉他手、鍵盤手，還有兩位年輕女唱將，讓歌曲有兩部和音。這團人多，音效很震撼，舞客可以跳各種搖擺舞、Hustle，和活潑開朗的「默朗格舞」（Merengue）。

十六天的旅程，我們每天晚上忙著跳舞，到了十一點，我們早已乏力，因此很少去十八樓，也不太關心是否人家還在猛跳迪士可。