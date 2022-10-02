我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

郵輪上的舞會

羅吉原

今年夏天，我們參加一個十六天的郵輪旅程，從紐約市出海，經過加拿大的Halifax、Sydney等到北極圈內的格陵蘭，回程再經過加拿大紐芬蘭省的St Jones。十五個晚上，船上無處可去，長夜漫漫，跳舞是不錯的活動。

這是我們第一次真正出海。多年前，我們曾乘坐三天兩夜的郵輪，出海無目的地的繞紐約長島一圈，體驗一下郵輪生活。那次發現船上雖安排有跳舞節目，但場地並不大，唱片師多播放迪士可（Disco）音樂，年輕人聞聲起舞，很嗨，所以我擔心我們老人會沒舞可跳。

上船的第一晚，節目單上寫著十一點開始，在船最高第十八樓，有唱片師主持的深夜舞會。

不到深夜，在七樓的一個小劇院裡，有事先錄好的交際舞（Ballroom Dancing）舞曲播放，劇院前方是舞台，有真人樂隊演出，舞台下有個頗大的舞池，其外則有許多舒適的包廂，服務員穿梭忙碌其中，招待顧客點酒。

我們到達劇院時，舞池裡只有一位老美男士，獨自舞著華爾滋（Waltz）順著舞池繞圈子，我們也下場，有一支交際舞中的恰恰音調特殊，我們把它轉成美國的西岸搖擺舞來跳，跳完之後，下面幾支舞曲都變成西岸搖擺舞，出乎我們意料之外。

後來我們發現，這個事先錄好音樂的節目中有不同的主題。有一次是鄉村音樂（Country Music），不是所有的鄉村音樂都能跳舞，譬如強尼·凱許（Johnny Cash）的鄉村歌曲很少被當舞曲；快節奏的鄉村音樂對應的舞叫鄉村兩步（Country 2 Step），與狐步（Foxtrot）類似：舞者繞著舞池行進。

開船不久後，我們發現有一位菲律賓來的女歌星，每晚在一個小俱樂部表演兩場，她利用卡拉OK設備，有時有鍵盤手幫忙，加入主唱女聲，算是半個真人樂隊。台上唱歌，非常適合台下跳舞，她還以國語唱出「梅花」，可以跳三步的華爾滋，而她唱的其他英文歌曲可以跳倫巴、恰恰、莎莎等舞。

另一位義大利人的吉他高手不需鍵盤手幫忙，直接加入男聲主唱和主調電吉他的伴奏。一曲老鷹樂團的成名歌「加州旅館」（Hotel California）中的電吉他聲被他彈成如泣如訴，馬上贏得滿堂喝彩。他的歌曲適合跳各種搖擺舞。

另外有一個加勒比海牙買加來的樂團，除了鼓手、低音吉他手、鍵盤手，還有兩位年輕女唱將，讓歌曲有兩部和音。這團人多，音效很震撼，舞客可以跳各種搖擺舞、Hustle，和活潑開朗的「默朗格舞」（Merengue）。

十六天的旅程，我們每天晚上忙著跳舞，到了十一點，我們早已乏力，因此很少去十八樓，也不太關心是否人家還在猛跳迪士可。

郵輪 加拿大 義大利

上一則

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

下一則

編輯

延伸閱讀

10/1法拉盛免費社交舞互動教學與長者一起來居家同歡

10/1法拉盛免費社交舞互動教學與長者一起來居家同歡
10/1世報舞動人生講座 名師教打太極&社交舞

10/1世報舞動人生講座 名師教打太極&社交舞
暢小平婚介中心 10/8女士之夜大型餐舞會

暢小平婚介中心 10/8女士之夜大型餐舞會
10月1日舞動人生講座 教長者居家打太極、跳社交舞

10月1日舞動人生講座 教長者居家打太極、跳社交舞

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

看病難怎麼辦？

2022-09-26 02:00

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國