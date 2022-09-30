在西雅圖 ，到處都可以看到一種外形像藤蔓的落葉灌木，它不像藤蔓一樣纏繞彎曲，卻可以隨意地向外延伸而不折不屈，它的枝端總是昂揚向上，不會像藤蔓一樣低頭俯就；它的枝幹只有像手指一樣細，卻無孔不入，可以向空中延伸、可以往牆上攀附、也可以在地上爬行；它的行跡線條非常優美，充分展示它的內力和韌性。

這種落葉灌木枝條上下左右密密麻麻地長著倒鉤刺，它的刺很短，不會超過一厘米，卻因為長得太密集，連蜜蜂和小蟲都逃之夭夭，不僅小鳥怕它，人也怕它。

很久以來，我一直把這種灌木當成一種荊棘，最長的荊棘有近兩丈長，直接伸向街道的空間，走在街上一不小心就被它刺到，開車都要躲避這種荊棘，否則的話可能刮傷你的新車，比刮到你的手還心疼。

我非常討厭這種荊棘，我家後院連接另一戶的後院，這戶的後院荒蕪了，布滿這種荊棘，而且那倒鉤的刺，竟然可以從兩家公用的木圍欄縫隙裡伸過來，真實無孔不入。我家右邊鄰居也有這種荊棘伸到我的右側通道，我常常砍掉之後，幾天之後它們又伸了過來，只好再砍掉。我家附近有一條幾十米長的羊腸小路下坡通向一座小學，路邊就長滿了這種荊棘，在學校假期，校區派人把伸到路段的荊棘砍斷，但年復一年的披荊斬棘，卻永遠無法根除。這種荊棘為什麼漫山遍野？無人知道，也永遠無法清零，早就和人們共存了。

很多年過去了，這種荊棘因為春天會開小白花，讓人想像它的可愛和內在的純潔。但為什麼在小花下面會有那麼多倒鉤刺呢？我想，這種長刺的植物可能就是上帝在考驗人們的信心吧。有首聖歌就是這樣唱到：感謝神賜我玫瑰，感謝神玫瑰有刺。

上帝造就了人類，給我們鮮花也給我們荊棘，生活裡不能只有鮮花而沒有荊棘，不能只有歡樂沒有痛苦。

很多年過去了，直到三年前，我才發現這種荊棘竟然是黑莓。以前看過吃過黑莓，知道黑莓很有營養價值，味道酸甜，是上等的水果，沒有想到它們竟然是這種荊棘的產物。

每年七月底到九月初，黑莓枝繁葉茂果實掛滿枝頭，它的特點是同一串果實可以有幾十個黑莓，成熟期卻相差很遠。熟透的黑莓是黑色，接近熟的是紫色，不熟的是紅色的，更不熟的是橘黃色的，剛成形的是綠色的，一串果實可以有五、六種色彩，使黑莓的收獲期達到一個月以上。這種前仆後繼的成果經歷，很難在其他水果身上找到，這就是黑莓神奇和神秘之處。

在黑莓收獲的季節，你不必怕肚子餓，路邊的黑莓讓你採不完。以前我常常邊散步邊摘黑莓，摘完也不洗，直接往嘴裡塞，雖然不太乾淨，卻從來沒有鬧肚子。

黑莓是好東西，可生食或製成果醬、釀酒等；莖皮纖維可作為造紙及纖維板的原料；黑莓的葉有收紋、抗炎、止血等作用，好處說不完。

但是黑莓的含糖量高，血糖 高的人不宜多吃，現在我每天最多只吃二十顆黑莓，而要我採摘黑莓的話，我可以輕輕鬆鬆採五磅的黑莓，奇觀的是漫山遍野的黑莓被人們視而不見，商店裡還賣著黑莓。