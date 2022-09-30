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黃紅心奇異果

伊蓮小姐

現在非常想念黃紅心奇異果，這兩年多因為疫情關係，大家都想找最自然對身體有益的食物，奇異果就是個維他命C多多的好幫手。除了紐西蘭綠色、黃色奇異果是大宗之外，市場上還有法國、智利跟義大利的（這三個國家，以綠色果肉居多），如果不是在天津，姪子買了四川蒲江的紅心果肉奇異果給我，讓我開眼界，我真不知道還有其他果肉顏色的奇異果，覺得自己有張吃遍大江南北的味蕾，大家都說我很有口福，或許我是個吃貨的關係吧！

以前大部分人不吃這水果，因為果實小且酸，根本不知道會是日後大家常吃的奇異果；之後改良了，讓大眾可以接受進而喜歡。也不得不佩服紐西蘭人把奇異果發揚光大，奇異果不需要特別加工吃，直接對半頗開用湯匙挖著吃，或是做成水果沙拉，都非常好吃。

在紐西蘭還可以吃到奇異果乾或是糖果之類的食品，我還是最愛真實的奇異果。有營養專家建議飯前吃奇異果，可以讓腸胃酸鹼中和，但是上年紀的人需要評估可以這樣吃嗎？還有千萬不可以早上空腹吃的，甚至有人連皮一起吃，可以排宿便，難怪被稱為維他命之果，因為酸甜滋味讓人喜愛，這疫情下的人生，就可以借助奇異果，讓我們增強免疫力。

吃到這四川蒲江黃肉紅心奇異果時候，覺得口感偏向黃色奇異果肉的甜，也因為是紅心果肉，我想女孩們會更喜歡，顏色討喜，有戀愛的感覺，含有高抗氧的葉紅素，如果想多些變化，就把一些蔬果切塊切丁拌一起，加些優格都很好吃，吃出營養，吃出健康，是對自己身體負責任的態度。

目前我吃過三種顏色的奇異果，查了些相關資料，還有綠色紅心果肉的，聽說台灣有高山地區種植了這些特殊紅色果肉顏色的奇異果，品種也是從四川來的。

目前全世界有五十多品種，原產地最多的在中國，紐西蘭發揚光大行銷全世界，我樂見這種黃紅心奇異果的品種，或許正悄悄地侵入你我的味蕾。

奇異 疫情 義大利

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