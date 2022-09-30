以前每逢秋天，總會外出旅遊幾天，很可惜，受到疫情影響被關在籠子裡，很難再赴外地看風景。幾天前，兒子下班回來說：「遠途旅行去不了，本地風景雷尼爾雪山也值得一覽。」

兒子說的雷尼爾雪山位於美國華盛頓州 ，在環太平洋的火山圈內，可媲美東京富士山。富士山僅有三七七六米，雷尼爾雪山卻有四三九二米，這是一座包覆超過九十多平方公里雪和冰的活火山，山頂終年冰封積雪，每年夏天才會對外開放；山腹有草原地帶，待夏天冰雪融化，花開滿山，山麓下有大片綿亙的原始森林，湖泊、瀑布錯落其間。雪水消融，匯為奔騰的溪流，聲音響徹山谷。

在海外生活經年，本地較有名氣的景區大都參觀過，如太空 針塔、漁人碼頭、波音飛機製造廠、星巴克 咖啡總部等，看似咫尺的雪山卻未真正去過一次，因為與我居住地單程也需要三個小時以上。

三年前春初，有朋友自紐約來，我在機場接機，華盛頓州的小車牌照圖案標誌，正是雷尼爾雪山。朋友抒懷地說：「並不是夏天，來一次春日望雪山，看山邊開放的鮮花，不失為人生快事矣。」

說歸說，離雪山尚有一大段距離，雪水已是紛飛，唯有打轉車頭回來。

一早，兒子開車帶我們駛往雷尼爾雪山，經幾個小時行程，雪山已在眼簾下。今年的天氣反常，即使已過立秋，仍是保持夏天的氣溫，或許這個緣故，一路可見百花正盛，惹人注目。一位伍姓華裔老闆將中餐館開在雪山腳下，他別出心裁，將舊火車廂改成了餐館。步入用餐，點了他推薦的「雪山水泡雪山魚」，他又說，以前一過立秋，有可能不再允許進山，往年要登山看日出，必須提前在半山酒店住一晚，半夜起來爬主峰，等待太陽出來。

念著出行當天歸回，我們沒計畫看日出。辭別伍老闆後又駕車出發，一間接一間木屋，沿路朝雪山裡面延伸，顯然都是愛雪山而擇居的人家，其中最不缺少的，是提醒進山者注意的警示標誌。

山外悶熱，山間涼意，小車沿著山路駛上半山腰車場停留，也有眾多客人於此逗留，即使在寬敞空曠地帶，有很多人一如既往戴口罩，且隔著安全距離。

我們站在一棵櫻花樹下，四顧風光景色，一些散淡的霧氣夾雜一片片櫻花或葉子飄下，接連不斷撲面而來，雪山的氣息清新和濕潤，令人心曠神怡，也使人醉心其中。

我們睜大眼逐一尋望，連接雪山主峰的路彎彎曲曲，迷茫朦朧，望不見盡頭；離我們位置不遠，是由雪山多道山溪泉水匯集形成的天然湖，高聳的樹木倒影落在湖面，一陣風吹來，水蕩漾，樹木晃蕩。偶然間，幾隻小鳥在林木上端盤旋，鳴聲清脆。

在半山腰車場，沒可能全覽雪山風景，恰有一縷縷陽光透過枝繁葉茂的隙縫，洗刷了原先的霧氣，我們張目遠望，莽莽林海以及連綿不絕或高或矮的群山，彷似一幅重重疊疊風情雅致的山水畫。

秋高氣爽好時節，總覺得濃濃的花香由始至終環繞在身邊，將長久壓抑在心內的鬱悶，輕易地消除一乾二淨。