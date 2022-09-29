現在科技進步，尤其社交傳媒的功能不是我們那個年代比得上的。剛來美國時，和台灣的家人聯絡不是電話就是寫信，航空信至少要一星期才到得了台灣，電話雖方便，但是通話費很貴，在一美元兌四十元台幣的年代，留學生 能省一美分就省一美分。

手機 太普遍，也很方便，因此我們家很早以前就把家裡的電話停掉了。以前裝有線電視，每個月付出上百元，現在有網路，連上網後要看什麼節目都可以看，節目的多樣性連電視都比不上，所以我們也取消了有線電視，加上許多App都推出通話和視訊免費的功能，改變以前的習慣，反而省了許多費用，也增加和親朋好友之間的聯繫。

國中同學會和高中同學會就是拜科技之賜，讓我們這群散居在全世界、幾十年沒見面的同學們在網上相聚。大家再聊天、再會面，都已是五十歲以上的人了。不照鏡子，都覺得自己還年輕，還跟當年的模樣沒有差別太遠，一上視訊，才發覺大家的樣子都變了，雖然還可以找出當年的樣子，臉上的皮膚、五官和身材，都不是印象中的模樣了。本來頭髮茂密的，現在是半禿，甚至全禿；有的眼睛大又圓的，現在是被眼皮壓得成橢圓形，甚至有一直線的；大多人是法令紋很深，嘴角下垂的人也多。他們變了，我也變了，歲月不饒人啊！當年正青春的時候，哪想得到會有年老的時候。

視訊多了，會發現有些人習慣性的表情和動作還真是數十年如一日沒變，講到某些時候會摸鼻子、摸眼睛，有的人嘴角會撇一下，有的會摸摸額頭，眉頭往上揚一揚；有些人真的會聳聳肩，然後說出當年的口頭禪。我以為只有我一個人發現，沒想到視訊當中，有人冒出一句「你都沒變，跟你當年一模一樣」，那時候會哄堂大笑，一個接一個的說出當年的糗事和當年勇。

我從沒想過來美國近三十年，會有機會重回國中和高中，實在太高興了。我們都已經走過人生的大半，經歷過婚姻、家庭、工作，不論在台灣、美國、歐洲或是其他地方，大家的人生經驗都差不多，感受也很類似。有人家庭美滿，有的還真的是「爺爺級」的，已經被叫阿公阿嬤或是外公外婆；有些人事業有成，老闆級的所在多有，當然像我仍是上班族的還是占大部分，大家一談起工作經，真是一大籮筐的感受。

同學會中聊得最多的是退休 。或許是離退休年齡越來越近，大家對未來有不同的規畫和期許，生活比較富裕的，想的是旅遊，一說起旅遊經來，真的讓人很羨慕；生活比較小康的，想的是下半生的節流，少了固定的一份收入，任何花費就要精打細算。

沒有居住在台灣的同學，常被問到是不是會回台灣退休，因為已經有好幾位同學回歸故里，落葉歸根了。回不回去退休，和當初研究所畢業時回不回台灣工作，是兩種截然不同的處境。現在的決定，多了和子女是否相隔兩地的考慮。面臨做選擇時，真的很難啊！

我很享受網路上的同學會，讓我重溫往日學生時期的回憶，同學們之間的聊天，增加很多樂趣，尤其說起彼此的糗事和風光事時，才發現，原來自己也曾經有那些個屬於年輕人的冒險、衝撞和追逐夢想的時光，以為已經被現實磨損的青春，其實沒有失去，而是牢牢實實地被存檔在內心深處。

不論年紀多大，在同學會上，我們都是當初瀟灑帥氣的少年郎。