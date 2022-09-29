剛來美國時，家裡只有一輛車，每當先生開車上班後，我若想出門就需要搭巴士。我們這裡的巴士半個小時一班，一般很準時，通常只有幾個乘客， 有時候甚至只有我一個人，當我是唯一的乘客時，好像這麼大一輛巴士是我的專車一樣，看著窗外的風景，那種感覺真的很爽。

乘客還可以把自行車放到巴士前的架子上，到站後取了自行車騎走，非常方便。每當遇到坐輪椅的殘疾人要乘車時，巴士司機會放下踏板，讓乘客將輪椅推上巴士，然後司機收起踏板，再幫助乘客繫好安全帶。我常常覺得巴士的服務真是太好了。

那天兒子在學校和老師同學們一起慶祝六歲生日，中午放學後我接他回家，他戴著生日皇冠，興高采烈。正當我們走在路上，只見一輛巴士從我們身邊慢慢經過，巴士司機微笑著看著我們，還衝著兒子揚手行了一個美式軍禮，我們頗為意外，忍不住笑著揮手致謝，至今想起來，都讓我對巴士司機那幽默的人情味忍俊不禁。

兒子常常和好朋友麥克一起玩，有一天麥克的媽媽朱莉告訴我：「明天是『公共交通日』，所有的巴士、火車、地鐵 、輪船等公共交通工具都可以免費搭乘。我們可以帶孩子們出去玩。」於是第二天，朱莉和我帶著兩個孩子，先乘火車到奧克蘭 ，再轉乘巴士到舊金山 漁人碼頭，高高興興地玩了一天，還在水邊的餐廳享受了一頓風光旖旎的午飯。這一次短途旅行，孩子們不僅免費體驗了火車和巴士，還了解乘坐公共交通工具可以保護環境、節省能源，寓教於樂，讓我們這一天玩得既開心又有意義。

幾年前，我帶著年邁的父母去舊金山換護照，去的時候先坐地鐵，出了地鐵就是巴士車站，換乘很容易。回來的時候坐巴士，我不確定在哪一個站下車離地鐵口近，因為不想讓父母走得太辛苦，就問巴士司機應該在哪裡下車可以方便搭地鐵？他非常和氣地說：「放心吧，到時候我會提醒你。」我很高興，謝過他後，就和父母安心地坐下乘車。

舊金山的巴士乘客很多，開出去不知道多少站後，終於司機叫我到前面去，指著人群簇擁的街道說：「等一下到站後，你向那個方向走，沒多遠就可以看到地鐵的入口，很方便你們換乘地鐵。」我看清楚了路線，果然不太遠。

到站後，我一邊照顧父母下車，一邊感謝巴士司機。他熱情洋溢地說：「不客氣，你照顧好爸爸媽媽，讓我來照顧你。不要忘了回來看我啊！」我不禁被他的話逗樂了，笑著說：「好，我會的。」

下車後，我向他揮手告別，直到巴士離去。在舊金山的茫茫人海裡，我們雖然萍水相逢，再見渺茫，但是巴士司機親切熱忱的照顧，卻讓這個城市充滿了溫暖的人情味。