剛開始在這個辦公室工作時，隔壁工作間的阿倫喜歡在工作間外面的台子上放一些糖果，供同事們隨意享用。我時不時地會拿一顆來，有時候是因為早飯沒吃好，有時候是因為忙了一陣子想稍事休息並且犒勞自己，有時候乾脆就是覺得無聊需要些美味來激勵一下。

在日復一日，年復一年無休無止的工作中，這些糖果為我和同事們緩解疲勞，補充能量，激勵工作幹勁，可以說是功不可沒。可惜鐵打的營盤流水的兵，前幾年阿倫退休 了，糖果也隨之消失無蹤了，每當我工作疲倦需要一點兒激勵時，都會想起之前被糖果點綴得色彩斑斕的時光。

不知道從什麼時候開始，大衛的桌子上放了一桶糖果，成了大家工作間隙調劑生活的熱點。大衛不僅工作能力強，而且隨和健談，所以來拿糖的同事絡繹不絕。有一次，大衛休假了很長時間，他桌子上的糖被拿得一顆不剩，我看到孤零零的糖桶裡空空如也，甚是淒涼，頗為不忍，就在我工作間前面的櫃子上放了一盤糖果，聊勝於無吧。

老闆的辦公室就在櫃子後面，她時不時會來拿一顆，對著我一笑；有時候同事過來，看到盤裡的糖果，流露出意外的喜悅：「啊！這是我喜歡的糖，可以拿一個嗎？」「當然，隨便拿！」我也很高興，快樂是極富傳染力的。

有時候食物帶來的美好是難以想像的，我常常在車裡放一些糖果餅乾之類的零食，以備不時之需。

有一個傍晚，我在湖邊散步，突然飢餓難耐，幾乎沒有力氣再走下去，勉強回到車裡，只剩一個聖誕節 餅乾，平常我總覺得聖誕節餅乾花花綠綠太誇張，還裹了白白的糖衣，過於甜膩，但現在可顧不了那麼多了，我一把拿過來迫不及待地咬了一口。哇！這麼酥脆可口，簡直是世界上最好吃的餅乾，從此一掃之前對聖誕節餅乾的偏見。

不禁想起在《過庭錄》裡那個「飢可下飯」的故事。有一天，子野在家吃飯，正好水先生來了，雖然滿桌子美味佳餚，子野卻向水先生埋怨：「試觀之，何物可下飯乎？」水先生看了看說：「此皆未可，唯飢可下飯爾！」當我們飢腸轆轆的時候，一顆糖果或者任何一點點兒食物所帶來的滿足感和愉悅感，也許勝過我們在沒有食欲時面對的滿桌美味。

疫情 期間，大部分同事在家工作，每天只有少數人堅守辦公室。我每個星期去一次辦公室，盤裡的糖果都會少一些，我就再把糖果放滿。從今年四月開始我們回辦公室工作後，突然發現糖果消失得很快，沒幾天就一顆也沒有了，於是我加強了補給。

人們常說，「贈人玫瑰，手留餘香。」我的體會卻是，贈人糖果，悅人悅己。