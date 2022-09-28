得知因疫情 被迫中斷了兩年的慕尼黑啤酒節，於今年九月十七日恢復舉辦，令我不禁回想起數年前我在慕尼黑所見識到這一世界著名節日的盛況。

慕尼黑是德國 南部最大的城市。早在公元八世紀，此地出現了一個本篤會修道院，因此「慕尼黑」在德語中有「僧侶之地」的含義。慕尼黑啤酒節起源於一八一○年十月十二日，節日期間主要的活動就是大喝啤酒；後來慕尼黑把這作為該市一年中最盛大的活動，於每年九月底到十月初舉行，時間持續兩周，每年參加人數達六百萬之多，規模極其盛大。

那天我們來到慕尼黑，只見大街上人來人往熱鬧非常，很多人都是從世界各地慕名而來參加這個盛大慶典。導遊小姐帶領我們來到特蕾澤大廣場並介紹說，為了吸引本國顧客和接待外國遊客，慕尼黑的六大啤酒廠在節前就在此廣場上，搭起多個巨大而又華麗的啤酒大帳篷。

我們看到偌大的廣場上和帳篷內人潮洶湧，呈現著一派節日的喜慶氣氛，各個帳篷裡擺設長條木桌和板凳，還建有臨時舞台，由民間樂隊演奏歡樂的民間樂曲，每個大帳篷都可容納數千人之多，各個啤酒廠都盡力把自己的啤酒帳篷，裝飾得舒適氣派並富有特色，篷頂均布置了巨幅的綢緞和編織的花環，還有身穿巴伐利亞民族服裝的美麗小姐，來回穿梭給顧客們端酒送水，許多人邊喝著一公升容量的大杯子啤酒，邊隨著音樂搖擺跳舞。

接著我們來到坐落在市政廣場附近一條小街中的HB啤酒館。從外表看這座三層的白色建築物並無特別之處，但入內便覺得這百年老店確有其獨到之處，裡面燈火通明，由柱子分隔為數個廳堂，木質結構的牆壁裝飾及舊式厚重的桌椅，讓啤酒館顯得古老而有韻味。房頂和牆上的壁畫，彷彿在向客人訴說著酒館歷史的悠久，室外還附帶一個面積不小的花園，酒館內外座無虛席，人聲嘈雜熱鬧非凡。

HB啤酒館在歷史上可是赫赫有名，一九二三年十一月八日晚，慕尼黑政界和社會名流在此集會，希特勒及其納粹 黨徒突然闖入啤酒館，在吼叫聲中，他跳上一張椅子，朝天花板開了一槍，然後走上講台宣布全國革命開始。這場企圖推翻威瑪共和國，奪取政權的「啤酒館政變」後來雖然失敗，希特勒也因此被關押了九個月，卻提高了希特勒和納粹分子的社會知名度。撫今追昔，今天人們對此實在要深刻反省並引以為戒。

在HB啤酒館裡，我們品嘗了著名的慕尼黑啤酒，當把大杯黃澄澄的啤酒灌入肚內，只覺得香味柔和泡沫豐富，口感具有典型的啤酒花味和淺淡的苦味，慕尼黑啤酒果真是名不虛傳。