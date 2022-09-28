不普通的白紙。(劉拴虎提供)

來美國以後發現，在鄰里交往方面，中國和美國有許多不同；美國人平時交往比較少，沒有串門兒的習慣，雖然說不上老死不相往來，但絕沒有東家走西家串的熱絡。再就是，你送些小禮品或農特產什麼的，絕沒有故作客套的推脫，很爽快地接受，因為他們認為不收是不禮貌。

一個多月前的一個傍晚，我和妻子出外遛彎時，妻子突然被不知名的蟲子叮咬，立即流出鮮血，四周紅腫，疼痛甚於蜂螫，恰被路旁住戶女主人（事後知道叫梅根 ）看見，急忙將我和妻子叫到屋內，為妻子的咬傷消毒、上藥、包紥做緊急處理。

如果按照中國習俗，是應當馬上帶些小禮品去登門致謝的，不過我和妻子入鄉隨俗，沒有馬上去，等過了一個多月以後，趁家裡來客人包餃子 ，多包了些，蒸煮熟後給梅根送了去。我跟妻子都不會英語，用電腦翻譯了一封短信：「這是中國人喜歡吃的食物，叫餃子，逢年過節都吃。裡面的餡料是牛肉和白蘿蔔，趁熱蘸著醋和蒜蓉吃。請妳和家人品嘗，希望你們喜歡。」便條上一句感激的話也沒寫，因為我覺得這樣才顯得親切。果然，梅根看了短信後高興爽快地收下了。

幾天以後，我們的忘年之交小朱來看望我們，問要不要購置換季的衣物，順便帶我們去吃越南 菜。我們正有此需，立即開車上路，路過梅根家門前時，梅根正在她家門前馬路旁的一張寫著「FREE」字樣的長桌上，擺放剩餘物品，請需要的人自取。妻子告訴小朱，這就是她幫她處理蟲子咬傷的梅根，小朱把車停住，搖下車窗，與梅根打招呼，說是我們的好朋友，向她表示感謝。梅根壓根兒不提蟲子咬傷的事，而是說送給她的餃子很好吃，她和她丈夫都喜歡，當她知道小朱不是我們的女兒而是朋友時，讓小朱告訴我們，以後有什麼事儘管找她，她可以幫忙，不懂英語不要緊，她可以用手機翻譯。當我們要開車離開時，她示意等一下，隨即向屋裡走去。

梅根一會兒就回來，手裡拿著一張白紙，從車窗遞給妻子，是一張對摺的A4紙，樣子像自製的賀卡，賀卡的封面正中用紅筆寫著一行英文字母「FRIENDS」，下面畫著一顆紅心，打開摺頁，是六個紅色漢字：「感謝，太可愛了！」每個字都有核桃大，鮮艷醒目。下面是落款「梅根Megan and 托德Todd」，她們夫婦的中英文名字。

起初我以為漢字是打印機打印的，但大大出乎我的意料，居然是手寫的。因為不熟悉漢字書寫，怕直接用色筆寫出錯，她還先用鉛筆描下來，再用紅色軟筆一筆一畫地小心謹慎地描粗，鉛筆的痕跡清晰可見。我抄寫英文要費九牛二虎之力，他們寫漢字費的力應該更大。

用打印機打印不是更方便，更省力，更好看嗎？為什麼不用打印機打呢？為什麼非要手寫呢？

到了越南餐館，我問小朱封面頁上的「FRIENDS」是什麼意思？小朱說是「朋友們」。我望著「朋友們」的字樣和下面的紅心，恍然明白了其中的深切含義：她把我們當成真正的朋友，覺得只有親自用手寫，才能表達她的心情，所以不能用機械打印。

當我和妻知道她的心意以後，心中有一種莫名的激動，一股暖流湧上心頭，這不是一張普通的白紙，是落在玉壺裡的一顆真心，在我們心中，它比洛陽紙貴，是任何禮物都無法與之相比的，最貴重，最值得珍惜。