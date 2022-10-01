一晃已經來美八年了，每次入境美國，總會聽到有人對我說「Welcome home」（歡迎回家），這說得也沒錯，我的家現在是在這裡。

但是我的家鄉永遠只有一個：南京。故鄉這個詞彷彿是瓶老酒，時間越久才能品出這個詞的深厚含義。

記得初中時有次寫命題作文，題叫「我愛故鄉的……」，現在想來，十幾歲孩子哪裡真正懂「故鄉」的含義？ 對於已經不惑之年的我來說，現在說起我的故鄉是具象的，你的胃最誠實，無論走到哪、走了多久，最愛的那一口就是故鄉的味道，也是家裡媽媽做飯的味道。

我在南京時，鹽水鴨這食物對我而言太容易得到，所以我都不會把它當成是道多隆重的菜餚；如今人在異鄉，想吃正宗的鹽水鴨實在太難了，於是很多老鄉都學會自己做。

這幾年，速食的回味鴨血粉絲湯突然在海外暴紅，各個地方的朋友都愛上它，一時間到處賣到斷貨。我一開始沒有太大興趣，在南京時也不是常常吃，結果當我買了一盒回家，嘗了第一口，這熟悉的味道突然就讓我上頭了，這就是故鄉的味道。

故鄉的另一個符號是鄉音。在南京的時候，大家都認為南京話很土，以至於當年電影「金陵十三釵」在南京上映，南京方言對白響起時，影院裡笑成一片。南京人自己都覺得這土味十足的方言實在難登大雅之堂。

可是當我來到另一個國度，只要碰見南京人，就只想瘋狂輸出南京話。海外華人很流行「老鄉群」，群裡混雜了各種情況的人；有人自稱是南京人，一聊過才發現只是在南京上學工作了多年而已。鄉音其實才是唯一的民間認證。

我遇到一個老鄉，他來美已經三十多年。據他說到美國後就沒再說過南京話。初次見面，我調皮地試探他，讓他講幾句來證明他的出身，老哥結巴了一會，終於吐出了鄉音，不用多說，這是老鄉無疑。

不僅胃提醒著我們的來處，我們的語言記載著我們的生長印記，我們記憶中的街巷風景也早已印刻在心底。

我美國的家門前有棵梧桐樹，這在加州 不算常見。我特地看了下我住的這一條街，只有我門前有梧桐樹，不禁讓我感嘆，這裡是不是冥冥之中就該是我住的地方？

南京人對梧桐樹是有情結的，最早可追溯到國民政府時期在市區主幹道種下。從我有記憶開始，夏天的梧桐樹枝繁葉茂，正好形成樹蔭，為行人遮擋南京夏日毒辣的太陽。十年前在南京有過這樣一個新聞：為了建地鐵站 ，政府要砍掉一些梧桐樹，結果南京人不幹了，各種抗議活動，最終還真讓有關部門調整方案，保留下這些樹，可見梧桐樹是南京人多深的情結。

南京還有條出名的河：秦淮河，自古以來無數文人墨客寫下諸多詩篇記載它，外地人來南京一定會去夫子廟，感受漿聲燈音的十里秦淮。

我南京的家在秦淮河岸邊，來美國之前有幾年，我每天走路上班，沿著河邊看風景邊溜達到單位。當我旅行到澳洲 的布里斯班，坐上城市輪渡，看著船在寬闊蜿蜒的河上畫出八字形的波浪，兩岸的高樓大廈迅速向後撤退，那一刻我竟有了回到故鄉的感覺。於是現實和回憶交錯，我在腦海裡迅速重疊兩個城市兩條河。

十八歲時，我曾離家四年去外地求學，那時的我一心嚮往更高更遠的地方，故鄉對我只是個無足輕重的詞而已；而今離家的少年已到中年，漂泊久了才品出，原來這淡淡的鄉愁竟有天變成了深深的味道。