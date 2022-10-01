我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

何以為故鄉

房琦

一晃已經來美八年了，每次入境美國，總會聽到有人對我說「Welcome home」（歡迎回家），這說得也沒錯，我的家現在是在這裡。

但是我的家鄉永遠只有一個：南京。故鄉這個詞彷彿是瓶老酒，時間越久才能品出這個詞的深厚含義。

記得初中時有次寫命題作文，題叫「我愛故鄉的……」，現在想來，十幾歲孩子哪裡真正懂「故鄉」的含義？ 對於已經不惑之年的我來說，現在說起我的故鄉是具象的，你的胃最誠實，無論走到哪、走了多久，最愛的那一口就是故鄉的味道，也是家裡媽媽做飯的味道。

我在南京時，鹽水鴨這食物對我而言太容易得到，所以我都不會把它當成是道多隆重的菜餚；如今人在異鄉，想吃正宗的鹽水鴨實在太難了，於是很多老鄉都學會自己做。

這幾年，速食的回味鴨血粉絲湯突然在海外暴紅，各個地方的朋友都愛上它，一時間到處賣到斷貨。我一開始沒有太大興趣，在南京時也不是常常吃，結果當我買了一盒回家，嘗了第一口，這熟悉的味道突然就讓我上頭了，這就是故鄉的味道。

故鄉的另一個符號是鄉音。在南京的時候，大家都認為南京話很土，以至於當年電影「金陵十三釵」在南京上映，南京方言對白響起時，影院裡笑成一片。南京人自己都覺得這土味十足的方言實在難登大雅之堂。

可是當我來到另一個國度，只要碰見南京人，就只想瘋狂輸出南京話。海外華人很流行「老鄉群」，群裡混雜了各種情況的人；有人自稱是南京人，一聊過才發現只是在南京上學工作了多年而已。鄉音其實才是唯一的民間認證。

我遇到一個老鄉，他來美已經三十多年。據他說到美國後就沒再說過南京話。初次見面，我調皮地試探他，讓他講幾句來證明他的出身，老哥結巴了一會，終於吐出了鄉音，不用多說，這是老鄉無疑。

不僅胃提醒著我們的來處，我們的語言記載著我們的生長印記，我們記憶中的街巷風景也早已印刻在心底。

我美國的家門前有棵梧桐樹，這在加州不算常見。我特地看了下我住的這一條街，只有我門前有梧桐樹，不禁讓我感嘆，這裡是不是冥冥之中就該是我住的地方？

南京人對梧桐樹是有情結的，最早可追溯到國民政府時期在市區主幹道種下。從我有記憶開始，夏天的梧桐樹枝繁葉茂，正好形成樹蔭，為行人遮擋南京夏日毒辣的太陽。十年前在南京有過這樣一個新聞：為了建地鐵站，政府要砍掉一些梧桐樹，結果南京人不幹了，各種抗議活動，最終還真讓有關部門調整方案，保留下這些樹，可見梧桐樹是南京人多深的情結。

南京還有條出名的河：秦淮河，自古以來無數文人墨客寫下諸多詩篇記載它，外地人來南京一定會去夫子廟，感受漿聲燈音的十里秦淮。

我南京的家在秦淮河岸邊，來美國之前有幾年，我每天走路上班，沿著河邊看風景邊溜達到單位。當我旅行到澳洲的布里斯班，坐上城市輪渡，看著船在寬闊蜿蜒的河上畫出八字形的波浪，兩岸的高樓大廈迅速向後撤退，那一刻我竟有了回到故鄉的感覺。於是現實和回憶交錯，我在腦海裡迅速重疊兩個城市兩條河。

十八歲時，我曾離家四年去外地求學，那時的我一心嚮往更高更遠的地方，故鄉對我只是個無足輕重的詞而已；而今離家的少年已到中年，漂泊久了才品出，原來這淡淡的鄉愁竟有天變成了深深的味道。

地鐵站 加州 澳洲

上一則

國家郵政博物館 收藏中華民國珍稀郵票

下一則

火鍋

延伸閱讀

中國產學攜手 首個元宇宙工程系在南京誕生

中國產學攜手 首個元宇宙工程系在南京誕生
全球金融中心排名 紐約第1 香港被新加坡擠出前3位

全球金融中心排名 紐約第1 香港被新加坡擠出前3位
南京女大生命案…主犯二審仍判死 聽到宣判人癱了

南京女大生命案…主犯二審仍判死 聽到宣判人癱了
網紅奶茶店 古典女子形象配「SexyTea」招牌惹議

網紅奶茶店 古典女子形象配「SexyTea」招牌惹議

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機