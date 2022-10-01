我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

愛要及時

劉水荷

年輕的時候總以為人生很長，還有時間做想做的事，說想要說的話，而遺憾往往就是這樣造成的，人生無法預測，有些事沒有及時說出或是表達，錯過就再也沒有機會了，留下無法彌補的遺憾，人生不是遊戲，不能重來。

幼年失怙，家境清寒，造成我害羞、懦弱、自閉的個性，沒有安全感，唯恐稍有不慎，招來斥責或是忽視，所以凡事都悶在心裡，恐懼坦露自己的情緒，謹守「沉默是金」。

後來認識了鄧先生，我們互有好感，雖然他表態，可是我不擅言詞，不知道該如何表達自己的心意，而且我覺得女孩子應該矜持些，否則會讓人瞧不起，「我愛你」這句話我覺得太過於煽情，不敢說出口，和他交往患得患失，常常覺得焦慮不安，瑞典格言：「我們老得太快，卻聰明得太遲」，這是我的寫照。

我們真心愛過，卻因為誤會和不理解而分手了，他的一位女同事常藉故主動接近他，我缺乏自信，不知道怎麼溝通，不聽他的解釋，其實冷戰是最愚蠢的溝通方式，溝通不等於吵架，因為吵架是帶著憤怒和指責的情緒，而溝通是帶著接受與包容的心態，相愛的人「冷戰」，等於「相殺」。

當時總認為還有機會和時間，然而錯過就是錯過了，因為不懂得珍惜當下，直到失去才說懂得，已然無益，人生最大的過錯就是錯過。

曾經的年少輕狂已盪然無存，曾經的花樣年華也早已悄然而逝，時間很匆促，生命很短暫，我有許多話埋藏在心裡，百轉千回，等到失去後才發覺，原來心裡有多麼不捨。

浪跡天涯，半生漂泊，午夜夢迴，終於認清他還是一直占據著我心深處，伊人何在？但是又何奈，人生有太多無能為力的事情，所以「愛要及時」，把握當下，不要讓遺憾發生，徒增傷悲，「花無百日好，愛花要趁早」，愛就要讓他知道，祝福大家幸福愛到老。

瑞典

上一則

國家郵政博物館 收藏中華民國珍稀郵票

下一則

火鍋

延伸閱讀

「破壞與建設」 華春瑩對比美C-17輸出坦克 中運20援防疫物資

「破壞與建設」 華春瑩對比美C-17輸出坦克 中運20援防疫物資
華春瑩發推圖對比中美運輸機 一個送破壞、一個送建設

華春瑩發推圖對比中美運輸機 一個送破壞、一個送建設
拜登聯大演說「重申一中」不尋求與中對抗或冷戰

拜登聯大演說「重申一中」不尋求與中對抗或冷戰
拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

拜登UN演說罕見提台海和平穩定 重申一中政策

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（上）

2022-09-24 02:02
倩華∕圖

媽寶老公與惡婆婆（下）

2022-09-25 02:02
全球第一間以拉麵摘下米其林一星的「蔦」，創辦人兼主廚大西祐貴突傳離世消息，享年43歲。(取材自官網臉書)

拉麵迷慟 全球第一間米其林一星拉麵 「蔦」創辦人逝

2022-09-23 20:41
緬因州男子席德瑞從出清拍賣會以75元買到一張框著的古老經文，經專家鑑定為13世紀末法國天主教堂舉行崇拜儀式時用品，如今行情上萬元。(美聯社)

他用75元買到1頁700年前古經文 一鑑定…行情竟破萬

2022-09-24 23:30
九子∕圖

等等吧，等等吧

2022-09-27 02:02

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機