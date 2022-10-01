年輕的時候總以為人生很長，還有時間做想做的事，說想要說的話，而遺憾往往就是這樣造成的，人生無法預測，有些事沒有及時說出或是表達，錯過就再也沒有機會了，留下無法彌補的遺憾，人生不是遊戲，不能重來。

幼年失怙，家境清寒，造成我害羞、懦弱、自閉的個性，沒有安全感，唯恐稍有不慎，招來斥責或是忽視，所以凡事都悶在心裡，恐懼坦露自己的情緒，謹守「沉默是金」。

後來認識了鄧先生，我們互有好感，雖然他表態，可是我不擅言詞，不知道該如何表達自己的心意，而且我覺得女孩子應該矜持些，否則會讓人瞧不起，「我愛你」這句話我覺得太過於煽情，不敢說出口，和他交往患得患失，常常覺得焦慮不安，瑞典 格言：「我們老得太快，卻聰明得太遲」，這是我的寫照。

我們真心愛過，卻因為誤會和不理解而分手了，他的一位女同事常藉故主動接近他，我缺乏自信，不知道怎麼溝通，不聽他的解釋，其實冷戰是最愚蠢的溝通方式，溝通不等於吵架，因為吵架是帶著憤怒和指責的情緒，而溝通是帶著接受與包容的心態，相愛的人「冷戰」，等於「相殺」。

當時總認為還有機會和時間，然而錯過就是錯過了，因為不懂得珍惜當下，直到失去才說懂得，已然無益，人生最大的過錯就是錯過。

曾經的年少輕狂已盪然無存，曾經的花樣年華也早已悄然而逝，時間很匆促，生命很短暫，我有許多話埋藏在心裡，百轉千回，等到失去後才發覺，原來心裡有多麼不捨。

浪跡天涯，半生漂泊，午夜夢迴，終於認清他還是一直占據著我心深處，伊人何在？但是又何奈，人生有太多無能為力的事情，所以「愛要及時」，把握當下，不要讓遺憾發生，徒增傷悲，「花無百日好，愛花要趁早」，愛就要讓他知道，祝福大家幸福愛到老。