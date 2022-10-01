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童言暖人心

胡剛剛

都說童言無忌，因為趣語之下，是孩子的純真善良，隨意幾個瞬間，足以暖人心扉。

放學時間，我去接六歲的兒子鋼珠，他走出教室，張開雙臂向我跑來，跑到半路，突然想起什麼，大喊一聲：「媽媽妳等一下，我忘了重要的東西。」然後轉頭往回跑，過了一會兒，他高舉著一幅畫出來了，說：「媽媽，這是我專門為妳畫的，因為我特別愛妳！」看見畫上畫滿了愛心，每顆愛心裡的圖案都不一樣，有棕色斑點的、有彩虹條紋的，還有字母填充的。他說：「這是我花了好長時間畫的，媽媽，妳要是喜歡的話，就抱抱我吧！」我笑了，給了他一個好大的擁抱。

因為鋼珠每天要趕早上六點半的校車，我五點多就要起床準備早飯和帶到學校的零食。有一次熬夜寫作，晚上沒睡好，早上半睜著眼睛給鋼珠削蘋果，不小心割破了左手無名指，由於是指甲中間裂了個口子，血從裡面滲出來，不好抹藥，我就找來碘酒，忍著痛往指甲裂縫裡滴了幾滴，然後裹上創可貼。

半小時後，我們站在路邊等校車，鋼珠看見我手指上的創可貼，問這是怎麼回事？我說是被削蘋果刀割的，他皺起眉頭，難過地牽起我的手，在我的創可貼上輕輕親了一下。下午接他回家以後，他堅持要自己削蘋果，我給他看削蘋果刀，跟他說這刀太鋒利了，而且他的力氣不夠大，現在還削不動蘋果，他只好作罷，並認真地囑咐我：「媽媽，妳用我的兒童剪刀削蘋果吧，那個刀片頂上是圓圓的，被塑料包著，不會傷到手。」

鋼珠思念在北京的姥姥、姥爺，想坐飛機回去看他們，我說飛機上人多，容易感染病毒，他說，「如果咱們坐一架空飛機，就不會感染了呀。」我說那是專機，專機可貴了。鋼珠說：「別擔心，媽媽，我以後只要看到路上有硬幣就撿起來，回家放進我的小豬儲蓄罐，等我攢好多好多的硬幣，就有錢給妳買專機了。」

孩子，你什麼也不用給我買，我只要看著你健康快樂地長大，就心滿意足，因為是你，讓我明白了姥姥、姥爺曾經對我說過的話：「一看到妳，我們覺得自己再累也值得。」

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九子∕圖

等等吧，等等吧

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超人氣

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