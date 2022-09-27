歲月催人老，二○一八年新年剛過，催辦老人福利的各路郵件就紛至沓來。我心態還年輕，手腳還靈活，怎麽一轉眼就邁入老年了？先生建議我快快去學游泳 ，「再不學，你這輩子就無法享受在水中的樂趣了。」

我在沿海城市出生長大，但見水心怯。小時候我跟著大人到海邊河岸，只是踏踏浪玩玩水；當媽後，帶著兒子們學遊戲，我也只是站在水中或坐在池邊觀望。都這把年紀了才開始學游泳，學得來嗎？

那天在健身 中心一上完瑜伽課，我就拉住安娜打聽。安娜比我年輕，長年健身，「來吧，來晨泳吧。」「可我不會游呀。」 安娜告訴我，清晨四五點鐘來游泳的就幾位年長者，「學游泳並不難，只要有心，能堅持，一定能學會。」是呀，六十五歲不學，更待何時？我對安娜揮揮手，「明兒泳池見！」

隔天起了個大早，先生送我上了車，「悠著點兒，第一天能浮就不錯了。」為了克服對水的恐懼，我先在淺水區浸水。我把腦袋浸入水中，默默地計數，看自己能堅持多久，我深深吸入一口氣到水中慢慢呼出，反覆多次呼吸均勻後，我突然兩腳輕輕一蹬，雙臂前伸，全身放鬆，太神奇了，像一片樹葉，我竟然輕飄飄地浮在水面上了。

這一試給了我很大的成就感，看著安娜她們在快速泳道上如魚得水，舒臂暢遊，我不禁也比畫起來，誰知沒兩下就咕咚咕咚嗆了好幾口水，整個人沉了下去，我嚇出了一身冷汗。我還是一隻旱鴨子！

出了泳池移步桑拿房，安娜立即把我介紹給泳友們。我說，「你們游得真好，而我現在才……」「不，不會太遲！」茱麗打消我的顧慮，「以前我常去登山，直到兩年前摔傷後，我才開始學游泳」，不等茱麗說完，海倫對我說，「別讓年齡成為妳學習的障礙，從今往後，不管酷暑嚴寒，妳每天都要來哦！」看著她們矯健的身材，我羨慕極了，連連點頭。

先生得知我第一天就能在水面漂浮，驚訝不已，高興地說，他可以連續兩天推遲上班，教我蛙泳。果然，在先生的指導下，我的腦袋能夠露出水面，在淺水區游上幾個來回了。但抬頭阻力大，速度慢，我氣喘吁吁，脖子痠痛，我下定決心盡快學會換氣。

在家裡，一有空我就觀看教學視頻，邊看邊模仿，原來蛙泳的換氣有很分明的節奏感，雙手向後划身體就上浮，這就是抬頭換氣的時機。可是到了水中，我還是手忙腳亂，我只能提醒自己放鬆再放鬆，不斷練習，掌握節奏，幾周後，我已能自如換氣，游往深水區了，隨即，我開始學仰泳。

每天我都在進步，五十米、一百米，我越游越遠。「真棒，妳游過一千米了！」泳友們不時糾正我的動作，經常給我鼓勵，「再學自由泳吧。」不料，新冠病毒大流行，公共場所全都關閉。幾次夢回泳池，我懸懸而望。

幸好健身中心在紐約疫情 趨緩後就開放了，我如願學會了自由泳。時間像流水，我在水中奮進，它從指縫間悄悄溜走，過年就七十了。

人常說七十古來稀，如今隨著醫療和科技的進步，人生七十才開始，我又定下了計畫，學習蝶泳，給自個兒的七十歲生日獻上一份厚禮。「蝶泳觀賞性最強，難度也最大，妳行嗎？」先生將信將疑。這不還有幾個月的時間嗎，泳者認定了目標，一定勇往直前。