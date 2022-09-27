再訪ET的家園。(曾妙容提供)

地精谷（Goblin Valley）位於格林河鎮（Green River），是猶他州 的一個州立公園，十五年前我們前往拱門國家公園時曾順道一遊，當時地精谷有如化外之區，連基本設施亦付之闕如，任何人皆可長驅直入，但因並未引人注目，烈陽下只有跋涉而來的我們幾個人。

這次再造訪，也是順道。大清早我們從摩押鎮（Moab）出發，一路晴空麗日，行至半途，遠方邊際突然黑幕低垂，一陣狂風旋轉飛奔，剎那間天地變色，車子陷進濛濛灰霧中，驟雨劈哩啪啦狂打車窗，這中西部氣象瞬間變臉，真是嚇壞來自加州 的我們倆，心中忐忑，猜不準計畫會不會因而泡湯。

車子轉進荒漠中的道路，太陽在雲層隙縫露臉，訪客中心橫在眼前，地精谷終於設了關卡，一部私家車收費二十美元。遠遠望見三姊妹矗立迎賓，第二個長得頗像唐老鴨。

對向谷地冒出少數精靈，姿態千奇百怪、造型更是詭譎；兩個來自不同世界的異形，仿若成了好鄰居，正面對面悄聲交談；不遠處，盤著髮髻的婦人和尖頭先生擁抱，孩子在一旁凝視，是依依不捨？亦或久別重逢？鏡頭裡突然冒出兩個面容猙獰、表情森冷的惡漢，狀似守護家園，那樣貌讓我猛地嚇一大跳，明知是風雨侵蝕矮丘造成的，仍然驚懼不已。

拐過彎道，車子停在一座傘狀大涼亭旁邊的空地，這涼亭讓我憶起十五年前曾經熱到躲在精靈腳下的情景。谷地精靈數量眾多，以磨菇形狀為主，占地甚廣、遊客稀疏。

順著階梯下行，迎面碰見閉目冥想的沉思者，他已經思考了冗長的時光，不知悟出了什麼哲理？幾朵香菇排排站，奇了，還長眼睛呢！頭頂上，一隻鯊魚齜牙裂嘴，真怕牠縱身一躍把我吃了；一個頑皮的孩子撐著躺椅的扶手，卻不肯好好坐著；往前走，一把造型酷炫的靠背椅正愁沒人坐；順著先生的手勢望去，史努比可愛又逗趣；幾個孩子圍著老師團團坐，正在聽課；高崗上站著三個人，盡職地守護谷底的子民。我極力尋找攝影角度，只聽見外子一聲呼喚、接著招手，一時沒跟上，瞬間便沒了蹤影。

狂風又起既猛且烈，紅沙塵土飛揚滾捲，吹翻了我的草帽，我彎腰撿拾、跟著追跑，吃進滿嘴沙，手機 殼面沾滿細塵，只好背對搖擺張狂的風；陣陣迷霧中，這些精靈好似全活過來了，不管從外星球降臨或從地底冒出來，似乎商量好了要捉弄我，這一回我真覺得驚駭。

四周已無人影，連聲呼喚未見應答，抬頭看見外子正從谷地空曠的那頭，低頭護胸頂風前行。「到哪兒去了？」「去找ET。」我竟忘了ET一直躲在荒地的矮丘後，這老友別來無恙。

這片谷地是精靈們的家園，每一處都能讓造訪者想像力無限馳騁，期盼遊客賞玩這一片奇幻之地時，也能好好守護他們。