因為工作的關係，平日我都需要三更半夜起個大早趕著上班，在滿天的星斗下奔馳在異鄉的高速公路上。算一算在異國他鄉逾三十年的漂泊，如今我已由當年負笈他鄉的年輕學子到了近耳順之年，可能是年紀漸長的關係，內心常常會有許多感觸，尤其是在上班途中，半夜人車稀少幽靜的公路上，不經意的抬頭瞥見夏夜漆黑的天空中，閃爍著點點繁星，每每都讓我想起了爸爸。

當年因為某些原因，讓我在很短的時間內匆匆離開故鄉，遠赴美國求學，原本應該是兩年內完成學業後就可以返鄉的，只是人生的際遇常常都不是按照劇本上寫的演下去，我在這短短的一年多求學生涯中，認識了一位同為留學生 的女孩，雖說在異國萍水相逢，皆為他鄉過客，但沒想到的是後來我們決定攜手共度一生，我們也留在此地，我的人生也從此走上一條完全不一様的道路。

在美國的前十幾年，因為工作的關係，我幾乎都沒有返鄉探親的機會，反倒是遠在台灣的雙親，那幾年常常遠渡重洋來美國探望我，他們看著我一路從畢業、就業 到娶妻生子。那時候的父親還未發病，耳聰目明且身體十分硬朗，父親一向自律甚嚴，讓我印象最深刻的是，每天都有閲報習慣的他，要返台的前一天，都會將這些天來所看過的報紙整整齊齊疊好，將房間整理得乾乾淨淨，雖然這都已是近二十年前的往事了，但當時的情景依舊時常出現在我腦海中。

隨著工作慢慢穩定，我有更多機會返台探親，但是一開始也未察覺到爸的身體有什麼異狀，只是家人時常抱怨老爸的脾氣變得有些古怪，除了暴躁易怒外，又常常沒來由疑神疑鬼，經常搞到全家人仰馬翻。我一年大約就回台灣和爸媽相處個兩、三周而已，對於爸爸的轉變，都以為只是老人家一時鬧鬧彆扭，直到後來，老爸開始認不了回家的路、記不得剛剛才發生的事情，我們才驚覺到老爸真的病了，到醫生宣布老爸已是失智 症的中度患者時，我都還很難接受這個事實。

隨著失智症不可逆轉的病情，老爸走之前的最後那些年，已到了眼神空洞，不言不語的地步，大部分的時間就是一個人靜靜坐在客廳的一隅，那時我是多麼希望老爸能再開口說說話，即便是像之前一樣發發脾氣、鬧彆扭都好啊。

直到九年前的返鄉探親之行，老爸已認不得我了，對他而言，我已是一個不知打哪冒出來的陌生人，但令人心酸的是，對我而言老爸又何嘗不是一個我最熟悉的陌生人。永遠記得那次到了要回美國的那天，我在老爸的床邊和他話別，雖然我知道老爸並不太能理解我的意思，但在他那呆滯眼神中閃過一絲靈光，似乎他也正努力掙扎想表達出他的感受，那也正是做為一個父親最後能為他的孩子所做的告別吧。十一個月後，老爸安詳地走了。

曾經聽過一個說法，一家人原來是手牽手一起走向前的，但走著走著就這樣走散了，固然這輩子的親情緣分就此打住；但接下來的歲月裡，我無時不感到老爸依然存活在我心中，就像是在漆黑夜空的萬點繁星中，總有一顆最亮的星一直照耀著我的前路，讓我勇敢的大步往前行。