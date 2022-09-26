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審美的眼睛

以薰

「這個世界不缺少美麗，缺的是一雙觀察美麗的眼睛。」日前參加一場講座，被這句話感動。

講座一開始以一齣戲劇揭開序幕，故事講的是三代同堂的一家人，他們日常相處的慣性。媽媽一大早起床，除了張羅早餐及孩子們的便當，還要叫孩子們起床；好不容易三催四請，讓孩子離開溫暖舒適的床，接著又要去叫老公起床。阿公阿嬤總是嫌媽媽跟爸爸每天都忙碌公事，忽略孩子們，偏偏媽媽及爸爸的公司都極盡挑剔及要求嚴格，讓他們無時無刻都處於神經緊繃。

拖著疲憊的身心回家，媽媽還要柴米油鹽醬醋茶，而爸爸依舊放不下手邊的公事，兩個孩子只知道滑手機，阿公阿嬤守著電視直到闔下眼皮。日復一日，怨懟的情緒日益高漲蠢蠢欲動，有一天大家不滿的情緒終於爆發，原來每個人都瀕臨爆炸的邊緣。

故事最後以圓滿收場，結局的轉折在於勉勵大家擁有一顆包容的心，與調整看事情的視角。媽媽爸爸肩負賺錢養家及教養子女、孝順父母的重責大任，除了關照家庭，在公司裡是一位吃力不討好的員工，一個人扮演多重角色。每個角色都有不同的要求，如何在不同角色間取得平衡，可真是一門學問。

阿公阿嬤年歲已大，身體零件也不時出現狀況，穿梭在家庭與醫院間，需要的是子女更多的關心。兩個學齡孩子面對功課及交友，常有莫名的壓力，想逃避卻又無可奈何。家家有本難唸的經，一個屋簷下所有的人都各自像顆陀螺，轉啊轉的，但像是好幾條的平行線，沒有交集。

然而換個角度，以審美的眼光看待每個人，其實大家都是為了這個家，試著去挖掘每個人的優點，試著去體諒每個人的辛苦，試著去感恩每個人的付出。每個人的角色都有其獨特的一面，不要去否定任何人的付出，善待家人，多去欣賞汗珠下辛苦的身影。說好話，做好事，存好心，即使面對糟透了的心情，只要秉持這三點，眼前的景物都會是美好的。

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