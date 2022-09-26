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看病難怎麼辦？

由韁

西雅圖，不少像我這樣七十歲左右的華裔朋友都感嘆看病難，有位朋友告訴我，他原本已經預約好看專科醫生，可是兩周前接到通知，因為醫生的原因被取消預約，要等待通知。朋友非常焦急，於是隔三差五打電話聯繫，但是診所常常大半天沒有人接，或者是接了說還是醫生原因，他感嘆在美國看病實在難。

我不否認在美國看病難，但是也有不必預約都能看病，而且是看專科醫生或者做一些重要的身體器官檢查。

這幾年，在美國有一家MyChart網站，是由埃匹克娛樂股份有限公司（ Epic ）提供支持的醫療保健組織使用的軟件系統，病人只要註冊這個網站，就可以在線上直接和你醫療團隊溝通。你可以通過發送訊息，把你新出現的病情告訴醫生，醫生有可能直接告訴你處理意見、注重飲食，或者開新藥到你指定的藥房拿，也可能直接介紹你去做某項專科檢查和看專科醫生。

我的一位朋友最近做了一項腎臟超聲波檢查，就是和家庭醫生在MyChart 溝通之後，家庭醫生直接介紹的；原來三年前他的雙側腎囊腫，因為後來腎臟檢查的指標都正常，醫生就沒有安排再次做檢查。但是那段時間他睡眠不好，以為可能是腎囊腫增大的原因，於是給醫生發訊息要求再次檢查，於是醫生同意了。

他原本以為腎囊腫能保持不再增大就謝天謝地了，沒有想到檢查之後，雙側的囊腫都縮小了，醫生說一年後再複檢，如果保持穩定或者繼續縮小的話，以後就再也不用做檢查了。朋友大喜，真是奇蹟啊！朋友平時喜歡運動，每天至少做半小時的有氧運動，也許是足夠的運動量收縮了他腎囊腫。

如果不是有MyChart這個網站，你要求做超檢的話，要預約家庭醫生，在診所得到家庭醫生的同意之後才能如願；而現在預約家庭醫生，能一個月之內約到就不錯了，是MyChart幫了這個大忙。

從MyChart聯繫看病看起來很簡單，但是對於英語不好的老年人就不太容易。我很多朋友都是可以說一些英文，但是聽不大懂，可以用文字和醫生溝通，卻無法用語言和醫生溝通。

網路科學的發展為語言的障礙搬掉了擋路石，你可以把你要說的話寫成中文，在谷歌翻譯網站上翻譯成英文，然後發送給醫生；通常醫生會在兩天之內用英文回覆你，如果你還看不懂的話，再把醫生的英文翻譯成中文，就可以按照醫生的意見去做進一步的醫療護理。

所以我身邊的不少朋友，現在都有了自己MyChart醫療帳戶，看病不一定要死打電話了，電話是有限的，一天只接八小時，但網路是無限的，二十四小時都暢通，朋友看病難的問題也因此得到了很大的緩解。

有了和醫生的文字溝通之後，最後進一步預約就非打電話不可了。這也不是難題，你可以把你想說的寫在谷歌中譯英網站，電話接通之後，就點擊英譯窗口的喇叭，對方就清楚了。

網路時代，翻譯網站非常方便，翻譯軟件也很多，語言的溝通更加容易，看病也更加容易。本文給英文不好的朋友提供一點看病的小經驗，希望對大家有所幫助。

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