暑期，我們帶著七歲的外孫從紐約到遙遠的阿拉斯加度假旅行。飛機在阿拉斯加的上空，窗外雲海蒼茫，坐在靠窗的小外孫覺得無聊，說什麼都看不見。

不久雲開霧散，大地重現，看到雲朵空隙下延綿的雪山和彎曲的冰河 ，我趕緊拍下這難得的壯觀奇景，外孫驚訝地拍手歡喜。可沒多久，雲海合攏，窗外又是雲霧瀰漫。外孫耷拉下腦袋，失望地說：「大地不見了。」外孫的話，瞬間引起我思緒波瀾，雲霧裡看不到任何東西，雲霧散盡才能認清世界面目；我們生活在這個世界上之所以看不清，看不懂一些事物，是因為眼睛被「迷霧」遮掩。

來到阿拉斯加數日，不是陰天就是下雨，奇怪的是不覺得空氣沉悶，反而感覺涼爽宜人。聽當地人講，夏季的阿拉斯加陰天多雨，見到陽光的機會少。我們冒著細雨，開車來到阿爾耶斯卡度假村（Alyeska Resort Aerial Tramway），乘坐空中纜車，登上海拔千米的高山，本想看到藍天白雲和眺望滿山綠色還有碧藍海洋，可濃雲密霧滿山，我們只好到山頂茶室，坐在陽台一邊喝著熱茶，一邊看飄逸的雲海。

此時，在不遠處有紅色燈光閃現，原來是從山下滑上來的纜車頂部的紅色信號燈，紅燈在白霧裡閃亮，給人靈動和奇妙的景觀。原本上山期望觀賞清麗的山水風光，可並未如願；而紅燈閃爍，雲霧繚繞，這難道不是雲捲雲舒的風情和意境嗎？其實碧空晴天，綠水青山的風景已記在腦海，再用筆墨描述它似乎有點俗了。而瀰漫山上的雲霧，原先是沒有印象的，山間的雲其實很柔美，也迷人。雲無聲無息地來，又優雅靜悄悄地去；它貼近你的臉頰，比水還輕盈溫柔。

不斷湧來的雲霧在眼前飛過，看著雲霧，覺得四周靜謐，靜得讓人忘掉世俗的繁雜，感覺在氤氳飛渡中，有靈動的眼睛，觀察風雲變幻。此刻想起王維的兩句禪詩，「行至水窮處，坐看雲起時。」身在山巔雲霧中，觀乾坤是超然境界與心靈陶醉。

天空一時出現難得的晴朗，活潑的外孫開始有興趣數起天上的雲朵，當他看到一個大雲朵，周圍有七個小雲朵跟隨漂遊時，外孫好奇地手指天空說：「看，那是什麼？」我望去，見飄逸有些斑斕，像是少女秀髮的雲朵及周邊七個不同形狀的小雲朵，說：「那大雲朵是白雪公主，伴隨的是七個小矮人。」外孫笑了，他笑得是那樣燦爛，也許外孫似乎明白，不僅在森林裡，在天上的雲中也有白雪公主和小矮人，那白雪公主和七個小矮人化成的雲，又成了「最後的邊疆」阿拉斯加的新童話。

阿拉斯加的雲，真美。