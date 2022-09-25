子曰：「智者樂水，仁者樂山。」誰不愛山愛水？住家若依山傍水，快樂似神仙。感恩的是，我家雖沒傍水；但依山，天天舉目望山，相看兩不厭，生活踏實恬淡。

矽谷或舊金山灣區 主要被兩條大山脈包圍，從家中二樓陽台眺望，遠方是西邊的聖塔克魯茲山脈(Santa Cruz Mountains)，再往西越過山即是太平洋；近處是東面的迪亞波羅嶺(Diablo Range) ，延伸出一片又一片連綿不絕的山丘。我來自台灣嘉南平原，從小遠望玉山峰，來到矽谷後，就愛上這片沒有玉山一半高的山陵。

夏天晴空萬里，豔陽高照，這是加州 標誌之一的金色山丘 ，其從聖路易斯-奧比斯波以南，往北越過首都薩克拉門托，這一連串的山丘屬於草山，野燕麥草 (Wild Oat Grass)漫山遍野，被亮晃晃的陽光烤成金黃。雖是草山，仍可見凜然獨立的橡樹，或樹叢散落在起伏的山坡上，碧空陪襯下形成對比鮮明的景觀。

人冬轉涼，雨季來臨，金山能在幾天間轉為生氣盎然的草綠色，雨下得越多，綠得越濃，季節的更迭輪迴令人嘆為觀止。窗前的山景變化無窮，旭日東升的晨曦、濛霧之晨的虛無飄渺、風雨中的雷電交加、放晴後橫空跨山的彩虹、滿天星斗或月亮冉冉，美得各有千秋，予人遐思靈感。多年前冷冬，山頂竟被白雪覆蓋幾天，成為難得一見，永難忘懷的畫面。

「快樂的牛來自加州」是電視廣告；「加州的牛很快樂」八九不離十。暖暖的陽光，綠草如茵的山坡，牛群低頭享用美食，悠閒自在地溜達，吃飽了蹲在樹蔭下納涼，三餐不愁，無憂無慮，快活無比。小時候與玩伴在稻田旁池塘與水牛同戲水，猶歷歷在目；不禁愛上這裡的牛群，觀賞其一舉一動，黑、白、棕、花，老老少少、大大小小，有時大排長龍，有時聚在山頭，成群結隊，似乎在開重要會議，某天出其不意，竟群起由山頂往下直衝，蔚為奇觀，讓夫婿傑與我丈二金剛摸不著頭腦地互問：「狼來了，還是牛仔趕集！」

從家徒步幾分鐘即是山邊緣。疫情 期間，傑與我常沿著山散步，不需戴口罩，面對面與山腳下的牛朋友，大聲打招呼，牠們也以此起彼落的哞哞叫，熱情回應；玩捉迷藏的地鼠，隨處探頭、竄進竄出，逗趣可愛；展翅滑翔的鷹鳥(Hawks)，掠過山坡上的藍天白雲；有時偶遇火雞群、小鹿、野兔、郊狼、禿鷹，漫步於鄉野風情中，大自然迎面而來的歡欣，將疫情的憂鬱拋在腦後。

周末開車十幾分鐘即可上山頂健行，灣區北從舊金山，南至聖荷西的風光盡收眼底。傑有次俏皮地說：「當我倆老得走不動，開不了車，就在陽台擺兩張搖椅，喝茶、看山、打盹，不亦樂乎。」我順勢回說：「老來有你與山相伴，夫復何求。」我倆會心一笑，依山而居真好。