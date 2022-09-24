最近新冠疫情 膠著，情況混沌像霧又像花，蟄居近三年，我們這群長者蠢蠢欲動，希望冒一些險，出外享用一下久違餐館的美食 。

上周末駕車上超市買菜，偶然駛近一間以前常去的北方飯店，內心一陣喜悅，想重溫那裡著名的小籠湯包和台灣美食，不意驚覺此飯店已結業，人去樓空，大門上飯店名仍鮮明可見，門庭依舊面目全非，一時令人頗有點蒼涼的感慨。

腦海浮現一些疫情前的美食和常去的酒樓餐舘，希望在未來幾天憑記憶到處探訪一下，疫前經常到訪的食肆和餐館，看看他們現在的情況，如果環境許可，可以大膽嘗試，重新品嘗他們的特色美食，回味一下久違的味道。

星期五正想進行另一次探索，就在這時，兒子來電說他剛買了一部電池輔助的單車，想趁補假休息出門騎車鍛鍊身體。他計畫由西林住家向聖他蒙尼加海灘出發，預計一小時便會抵達麗浪多海灘，一時興起，想順道邀請我們駕車前往海灘跟他會合，一起品嘗那裡馳名的海鮮餐。

他這突如其來的建議相當有意思，也牽起我對這地方一些深厚的感情和回憶。麗浪多海灘附近的嘉典納和托倫斯市是我一生事業的轉捩點，有太多感受和回味，對那裡的美食也留下深刻的印象，尤其是那裡的海鮮，當然包括麗浪多海鮮漁人碼頭的餐檔群。我當下立即答應，便和內子一起上路。

重新踏上昔日上班之路，還特意選擇麗浪多海灘大道前往，順道回顧大道上昔日的風光。不久我們終於抵達兒子所說的地點，原來這是一家頗有特色風味的餐館，很接近昔日麗浪多碼頭餐館區。不知什麼原因，當年我似乎未曾到過這地方，覺得有點新鮮和奇怪。

這家餐館外表和內部設計，跟麗浪多碼頭海鮮餐館和餐檔非常相似，已有四十多年的歷史，大門入口分兩邊：一邊是海鮮市場，另一邊是餐館，採用自助快餐形式，牆上有彩色燈箱展示的食物餐牌，有許多不同烹調選擇，各類海鮮和配菜，應有盡有，當然還可到另一邊市場選購新鮮的魚、蝦和螃蟹活海鮮，即時蒸炸。選定菜色後下單付費，發覺經濟便宜，確實是個品嘗美式海鮮的好地方。下單後轉往後面餐廳選擇檯椅坐下等候，一切自助無侍應服務，待餐食弄好，便自行領餐就坐享用，非常平民和大眾化。

我們一家三口選了面海露天平台，可以方便兒子停放腳踏車。坐下不久，兒子從餐廳內端出我們訂購烹調好的海鮮餐；熱騰騰的螃蟹和魚排，另加冰凍的沙拉和飲品，非常豐富。我頗有感觸，口中啖啖的食料，原本是平平無奇，卻能讓人吃出美式的文化和風味。

我驚嘆我們初來美國的一家三口，轉眼間已四十多年，如今又同檯共嚼，共享溫馨，四十年來的歲月相隔好像昨天和今天，我們面對的依然是一家三口，唯一不同的只是大家都兩鬢花白，蒙上不少風霜，相顧之下，不禁啞然失笑。