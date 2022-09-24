小時候曾看過滿天星斗，至今難忘，所以一直很想去露營再睹風采。外子在南加開車上班數十載，一直在等電動自駕車代步。於是，一向對新科技慢三拍的我們，居然在同儕間拔得頭籌，我答應他買特斯拉 ，他答應帶我用特斯拉露營。

特斯拉Model Y可兼做露營車，是此車型的促銷手段之一，後座擺平不但可供兩人平躺，電腦控制版上還有露營功能選項，功能包括夜間恆溫設定、柔和夜燈，和一把在螢幕上跳躍的營火。

我們的露營初體驗選擇到最近的約書亞樹國家公園，營地裡大小巨石林立，每戶紥營在自己的奇石下，登高即可欣賞沙漠裡的日出日落及佈滿弧型穹蒼的星斗。測試一晚後，對露營基本功能十分滿意，但與房車比起來，侷限的空間既不夠隱私，起居也不方便，於是決定買一個可以套裝在車廂上的帳篷、一個專用床墊和攜帶式如廁裝置，想著再配上自己熟悉的枕頭被子，把「一車」升級到了「一室一廳」的雅居，豈不美哉！

帳篷和車合體的一面是個像大篷裙的開口，把收口處的鬆緊帶套上車的行李箱後，再輔以四條帶子，兩條綁在前車檔，另兩條綁在後輪胎軸上，就大功告成了。帳篷很高，足以讓車箱門完全開啟，篷內想放置折疊式桌椅以及其他行李炊具等雜物，空間也夠；帳篷出入口在大篷裙的左側，另外兩邊是落地窗，門窗皆兩層設計，一紗一密，可以用拉鍊控制紗面的大小，隨心所欲地選擇如何與大自然親密接觸。

下一個露營目的地是臨海的莫羅貝，此次選在有充電設備的房車營區。首次造訪此族群的聚集地，發現它就像一個小小的村落，大家比鄰而居，狗吠聲此起彼落，小孩兒穿進穿出，看著家家在穹蒼下炊煙裊裊喝茶聊天看報，真是別有一番風情。當我們架起一房一廳後，引來了前後左右鄰居的圍觀，外子口沫橫飛地從車介紹到帳篷。我認為我們斗室的優點除了「房價」便宜外，入城採買及遊覽景觀時也可以直接開著車就走，不像房車需要另有一輛小車代步。

之後又陸續造訪了四個國家公園，累積了一些心得。利用特斯拉露營，充足的電量毫無疑問是重中之重，所以可供充電的房車營區是為首選，普通營地若近處有特斯拉的快速充電站亦可；若兩者皆無，則可以考慮普通營地配以臨近的特斯拉指定旅館 ，先利用旅館的充電設備連夜補充電量，第二天再享餐風露宿之樂。

這幾年因為疫情 ，露營成了安全出遊的熱門選項，各處的公營營區一位難求。我們夫婦二人在七十上下，開啟了露營人生，除了感謝特斯拉的新意之外，也未嘗不是疫情造就的美好機緣。