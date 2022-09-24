我們三人租了一輛新車自駕遊，拜訪三個州的三座城市。

進入田納西州 時，三人都很興奮，因為這是我們第一次踏上田納西州，這個熟悉又陌生的州。特地到它的遊客中心查看訊息，我們臨時決定拐個彎，去探訪不遠處的綠城（Greenville），那是第十七任總統詹森（Andrew Johnson）的家鄉。

下了高速公路，行車在州道七十五號公路上，是一條兩線道的鄉間小路，上上下下彎彎曲曲，綠野平疇，藍天白雲，令人心曠神怡。遠山恬適含笑，散落著一些家園，令我想起桃莉巴頓（Dolly Parton）的鄉村歌曲「我田納西山中之家」（My Tennessee Mountain Home）：「夏日午後坐在前廊，看孩子們在繩子上玩六月的蟲子，生活像嬰兒的嘆息一樣平靜。」隨興改個道，常有不期而遇的驚奇。

地廣人稀的田納西州，加油站 倒不少，油價都在四元之內，好便宜。我們找了一家加油站加滿油。加油站內也有一個餐廳，餐廳外寫了大海報：「兩個熱狗兩塊錢」，這麼便宜呀！正巧有些餓，就買兩份熱狗填填肚子吧。裡面的人可真不少，都是南方口音的田納西白人，男女老少都有，我這亞洲面孔可真是稀有的訪客。

服務人員和靄可親，我付了錢，拿著收據到另一端的餐廳處請廚師做那兩份熱狗，廚師問了熱狗的配料，我說全加。她似乎很滿意我的回答，就開始大張旗鼓地為我做熱狗。我就在餐廳、雜貨店內閒逛，東看看、西照照，觀察田納西人，並等待那兩份熱狗，心裡也嘀咕著，不過是兩份熱狗，華府 的便利商店只要十秒鐘就好了，她怎麼要花這麼久的時間呀？

我可能也被觀察了，一個小男孩好奇地問我，稚音加上南方口音：「你來自哪裡？你是中國人嗎？」我笑著回他：「我來自華府，我是中國人，也是美國人。」他笑著說：「我有很多玩具都來自中國。」

終於廚師喊了我，她將做好的熱狗一一放入特製的盒子內，又將那兩個盒子放進一個塑膠袋，親切地交給我，並謝謝我的來訪，我突然有受寵若驚的感覺，我回給她一個感激的微笑。

兩人在車內吃著美味可口的田納西式熱狗，吃著吃著，真是驚喜地狼吞虎嚥，怎麼會有這麼好吃、風味特殊的熱狗呢？是長途開車餓壞了嗎？怎麼這麼便宜？熱狗精心煎製，還畫上刀痕，加了起司，澆上一層肉醬，最後撒上洋蔥粒，這兩盒熱狗，讓我對熱狗有了全新的認識。

不僅有這可口的熱狗，田納西州是個愛狗的地方。我想起一則新聞，據紐約郵報援引田納西州的當地報導，八十四歲的比爾多里斯在遺囑中寫道：「我的五百萬美元將轉入一個信託基金，我離世後將用於照顧我的牧羊犬。」田納西人愛狗勝於愛小孩，加油站內某一輛車貼了一個令我莞爾的貼紙，上面寫著：「我們趕走了小孩，因為我們的狗會過敏。」

都說通貨膨脹來臨了，這肯定沒有發生在田納西州，它依舊恬淡寧靜，哼著「我田納西山中之家」，吃著便宜又可口的熱狗。