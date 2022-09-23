去年七月初的一天清晨，照例走到後院露台，坐在木椅上，享受清晨的微風。初升的太陽照在遠處叫不上名字的一叢雜樹上，灌木橫生，枝葉蔓延，心中琢磨著是修枝剪葉呢，還是挖掉？挖掉後，是種一排綠竹呢，還是一溜花樹？

心思流轉，目光上下打量著雜樹，比較幾種計畫，無意間一掃，驚見繁茂的綠葉間開滿紫紅色的花朵，原來這是開花的樹啊！目光左右各掃一眼，後院的籬笆牆一溜雜樹花開正艷，右側與鄰居交界的一處空地也有三棵，兩棵紫紅，一棵淡粉；有些已經綻放，有些半開半合，有些含苞待放。欣喜之餘，沿著房子巡視一圈，發現房子右側沿著籬笆牆也種了一排同樣的花樹，只是花色不一，兩棵紫紅、兩棵淺紫、一棵淡粉、兩棵純白，一朵朵，散開在茂密的綠樹叢中。

這些美麗的花樹帶給我極大的驚喜，又在驚喜之餘，納悶什麼時候開的花？是今晨嗎，還是已經開了一段時間？記得早春時節，枯枝敗葉，奄奄一息，差一點把它們挖掉。那真可惜了此時的花開朵朵，它們不是不開花，只是未到開花時節，凡事都有定期，天下萬物都有定時，栽種有時，拔出所栽種的也有時；古人的拔苗助長，在我這裡差點演繹成毀樹殘花。

滿樹花開，五彩絢爛，卻不知為何樹？趕緊拍照，下載到識花網，原來是木棉花也叫木槿花。不記得是一個故事還是一首歌，木棉花英雄的花。心裡喜歡木棉花，便忽略它的另一個名字木槿花。

黃昏時分，興奮地招呼丈夫去後院欣賞花朵綻放的木棉花樹，卻意外發現花朵收縮萎靡，軟塌塌垂掛在樹叢間，不免心有戚戚。以為木棉花只開一日，俗話說花無百日紅，雖說另有深意，卻也說明開花時間不至於如此短暫，這所謂的英雄花竟然浪得虛名，莫非也是曇花一現？

到了第二天，晨曦微露，便出去探個究竟。一看，一朵朵的花瓣生機勃勃競相開放，花瓣上的露水在陽光下熠熠閃亮。丈夫說木棉花是有智慧的花，合起來，保護自己，夜間遇到狂風大雨，不至於風吹雨打花落去；如同人一樣，不能一味地張揚怒放，有收有斂，收放自如，才為處世之道。

朝開暮落，是一朵花的智慧，早春枯枝下的土壤裡積蓄孕育生的力量，是一棵樹的堅韌。

此時，院子裡的木棉花已經開了一段時日，紫紅、淺紫、淡粉、純白，依舊各自花開各有風采，上網再查，竟然發現此花應為木槿花別稱木棉花，但是此木棉非彼木棉，不是所謂的英雄花。仔細想想木槿花的習性性格，確實沒有英雄氣質，因為它不充強大不秀肌肉 ，不在黑暗的夜晚綻放，而是審時度勢養精蓄銳，只在陽光下盛開；擇時綻放擇時收斂，應該被稱為智慧花。

涼風習習，陽光明媚，坐在木椅上，觀賞木槿花樹。經過一夜的安眠休整，木槿花一朵朵地開放，它們色彩艷麗的身姿在陽光下嬌嬈美麗。