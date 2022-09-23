三十年前來到美國，歷經學業與工作之後，在去留之間掙扎了很久，太太和我都是各自家庭裡唯一在美國的，家人、親戚與朋友都在台灣，當時正臨孩子將要入學，我專程回台灣一趟，觀察台灣的教育 制度，發現與我們離開時沒有太大的差別，回來後，和太太討論，果斷決定留在美國，申請綠卡，美國教育的自由成為我們居住在美國的關鍵。

兩個孩子就學期間，老師們總是鼓勵有加，愛的語言，從未發重話，遑論體罰。因此，當世界日報先前報導了一則天大的新聞：「時隔二十一年，密蘇里州 恢復體罰，可用木條打學生屁股，家長反應兩極」，非常震撼我，沒想到二○二二年的現在，居然還有這樣的思維與教育方式。

密蘇里州西南部卡斯維爾R-IV學區通知家長，在「有證人在場的情況下」使用「合理的體罰」，以糾正學生錯誤的行為。當局說只有在暫時停學或留校察看都不起作用後，才採用體罰。「年紀小一點的學生被體罰時會被打一、兩下，年紀較長學生最多打三下」，但關鍵不在打幾下，而是「體罰」這個字眼與動作，對學生來說就是種羞辱，對學校來說，更是錯誤的示範，等於是教導學生可以對別人的身體施加傷害。

記得在台灣讀小學時，老師把成績最好的排在老師講台前的兩排，誰進誰退，一目了然，彷彿成績好的就是高人一等，成績不好的就是矮人一截。考試成績以一百分計算，少一分，藤條打手心一下；在全班同學面前，那種痛除了手心的痛，還有丟臉的痛，心裡更產生一種「我比別人差」的想法。到了國中，分成升學 班與放牛班，每當看到有人被罰站在教室門口前，我都覺得不舒服，十多歲的孩子正逢叛逆期，這種對待，簡直是當眾難堪，這將在他們的心裡留下永遠的陰影，難保長大後不會有樣學樣。

從小到大，每當我們四兄妹犯錯時，我的父親言詞犀利，不容我們還嘴，但是我的父親一輩子從沒有打過我們一下。我的岳父是個非常和藹的人，印象裡他總是笑臉說話，太太說，有一次她做錯事，岳父在她肩頭輕輕打了一下，沒想到岳父隨即跟她抱歉，我當時聽了目瞪口呆，原來還有這樣可親可愛的為人父母態度。而我岳父和太太，非但沒有折損為人長輩的尊嚴，反而和孩子像朋友般相處，任何話題都可以討論，遇到大事小事都可以溝通，這不就是教育的目的嗎？

我在目前的公司是唯一的亞洲人，不論別人心裡怎麼想，至少在表面上，大家對我不曾說過一句貶低亞洲人的話，彼此之間以禮相待，倒也相處愉快。相處久了，慢慢成為朋友、好朋友，有空時還會相約聚餐、打球，我的多位上司對待工作出錯的下屬，也僅於口頭警戒，不曾出手「教訓」。這是文明人的方式。

對一個對孩子有巨大影響的學校，以正式通知告訴家長們，「體罰」是種正當的教育方式後，不啻告訴家長和學生們，遇到屢勸不聽的人，可以拿木條或其他工具傷害他人身體，這對當前美國社會層出不窮的傷人行為與事件實在是雪上加霜。今天是木條，以後是什麼？今天是三下，以後又是幾下？

以暴力折人者，是暴人所為，尤其對象是孩子。星星之火可以燎原，真希望「體罰」這種觀念不會蔓延到其他學校、其他州，變成一種正式的教育方式，否則那就是教育之恥、美國之羞、為人長者所愧。