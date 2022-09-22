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初戀情人

李慕雲

那天我打完水，老伴也澆完瓜，兩個八旬老人坐在露台乘涼。說罷瓜和豆，也回過孫兒簡訊，各自默默看街景。

我家露台離行人道有一段距離，而且比地面高一層，相當隱密。那時看見一對年輕男女經過，大概是住在附近的，很常看見他們出門上班，總是手牽著手，使我想起自己的青春歲月來，禁不住轉頭對老伴冒出一句：「六十六年前，我突然看上妳。」她被我驚動了，戲罵一聲，也懶得回應那莫名其妙的告白。我隱約看見她頰上泛著當年的嫣紅。

正好有一陣強風，把地上幾片黃葉捲到空中飛舞，又使我想起沈君山教授的一句話：「哦！青春和愛多麼的好。」他是寫在「落葉」那篇文章裡的。老教授說自己患中風後在校園休養，獨坐大操場椅子打盹，想起曾經與女友深夜依偎穿過操場，被校警的手電筒直射，可惜那一幕操場驚魂沒有完滿的結局，當他看見相愛的男女、牽手走過面前時，就說出一句對青春和愛的感歎。

我的視線移向對面街角的房子，想起從前住在那裡的老人，他就是每天看著我上班下班的，無聊的他，總愛站在門前跟經過的人打招呼。我記得有一個下雨天，放工時，竟然看見他隔著窗門示意，也許是獨居的人，時間無法打發吧。當年我在心中稱他為「街角的老人」，如今我明白了，應該叫做「寂寞的老人」。

四十多年前搬到這時，自己是中年，看著附近的長者一個一個走了，最令人傷感的是，每年冬天過後，可能就再也看不見住在裡面的人出來亮相。兩鄰的原屋主，我先後參加過他們的葬禮，其中那個老婦人的兒子把母親的葬禮設在他住的區，離我們頗遠，他派專車接我去送老鄰居的最後一程。

以前露台上有一張休閒椅，有一年全家去上州佐治湖度假時，看見旅館草地上都放著這樣型式的白椅，一坐下去就半躺著變成懶人。回來後，我學著造了一張加長的，拍照寄給我的同學，還附有這様的説明：「露台上白椅，是慕雲所手造。他就愛坐在那兒抽菸斗，在那夏日的黃昏。」那時候，我也寫過這樣的句子：「且抽菸斗學吟詩。」結果詩學不成，連菸斗也戒了。

家中存有一張舊照，是三個孩子擠坐在白椅上，由他們媽媽拍攝的，大家笑得多開心。後來就一個接一個離巢而去，又一個一個成家。

轉頭看看老伴，不知什麼時候開始，她在打盹了。正應了沈教授「落葉」文中的那句話：「老人是最能打盹的。」忽然覺得自己很幸運，坐在身旁打盹的老太太，就是自己的初戀情人。

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