八月初從家長手中接過最後一張支票，我清楚知道我真的要退休 了。

二十二年前，為了小女兒課後輔導，我辭掉幼教工作，準備辦個家庭托兒所。在籌備的過程中困難重重，首先住家附近就有三所知名的幼稚園，個性不服輸的我，先參考各校宣傳單，心想自己還是有勝算的，於是和家人商量後，女兒幫忙設計廣告並挨家挨戶發傳單，先生幫忙設計教室平面圖、擺設，到處蒐集完好的兒童書籍與玩具，並開始採購桌椅、餐具、小行軍床。

過去在紐約經商，為生活奔波，無暇照顧孩子的三餐，於是決定除了教學外，還提供三餐和午後點心，讓職業婦女沒有後顧之憂。但由於剛搬到這個城市，人脈不夠，先生又羞於向同事提起家中托兒所一事，只好靠橙縣的Children's Home Society of California轉送被其他學校拒收、較棘手的兒童，有的是自閉症，常常自言自語、獨自坐在電扇前發呆，或是重複撕地毯的毛絮一直吹；有的是天生躁鬱症，會突然在地上狂吼、拚命打轉、扯亂頭髮、撕咬襯衫，或從沙發跳下來冷不防咬我肩膀。

後來公司消息傳開，又有人介紹社區越南名醫的兒女，兒子絕頂聰明，卻行為乖張，經常推打同學，經勸導約束後，變得懂事有禮，畢業多年還每年來探望我們，他的父母為我們介紹很多醫生家長，幾年間，醫生的孩子占了百分之八十五，只能招收十四位名額的小幼兒園，竟成了嬰兒剛出生就來登記的奇特景象。

在美國經營家庭托兒所有食物補助，收入不錯， 有成就感，但也頗具挑戰性，只要認真經營，有好口碑比刊登廣告發傳單還有效。我們歸加州社會局管理，疫情 前社工會不定期來抽檢 ，只要一切安全合法，無需懼怕，遇不合理的社工找碴，也可以向社會局投訴。

幼兒園的工作馬虎不得，有些孩子有過敏 體質，要牢記誰對堅果、花生醬、麥麩過敏，誰不吃奇異果，起司或優格，在阿姨服務餐點前都要認真確認，我們也出月報向家長告知每月授課主題、孩子的學習狀況，和園內的活動預告。

二十二年來，每天和助手們勤勤懇懇教學，照顧這些三到十歲的孩子，眼見他們逐日茁壯、學習進步，九成進入各學區資優班，讓我們感到欣慰。女兒常催我們早日退休好好享受生活，由於新冠疫情來勢洶洶，幼兒園關閉三個月，我早上安穩睡到八點，不用起早貪黑準備餐點，先生和我都覺得人生苦短，錢夠用就好，於是去年決定停止招生並正式通知家長。

今年八月為應屆畢業生舉辦了幼兒園最後的畢業典禮，並宣布孫子剛出生，我們晉升為外公外婆的喜訊。家長們貼心為我們準備旅行用的禮物、禮卡與祝福，我致詞時感激家長多年的信任及合作，也特別謝謝助手們和家人給予百分之百的支持。在此祝福所有在我們幼兒園成長的孩子們更精進學習，努力為社會做出貢獻，也祝願所有家長及幼兒園工作夥伴平安健康。