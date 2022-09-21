我們從兩個兒子讀幼稚園時就開啟親子 時間，製造輕鬆溝通的渠道。準備入睡前會問問孩子當天特別的經歷、有趣的見聞，兄弟倆踴躍發言，積極參與，我們也適時給予鼓勵和慰藉。

孩子們到外州上大學及工作後，我們珍惜每次的喜相逢，將親子時間延續為親子團聚。日前大兒子趁公司休假回家小聚，重溫親子度假之樂。

八月中旬巧遇餐廳周，我們挑選久仰的海鮮餐廳，在明媚的陽光下享受戶外用餐。前菜蛤蜊濃湯、特製沙拉，主菜三文魚、深海干貝 ，甜品香草冰淇淋、檸檬冰沙。餐點精緻鮮美、賞心悅目，堪稱是佳餚結合藝術的饗宴。

餐後到機場 對岸城堡島的海灘，吹著和煦海風，遙望藍天白雲，遊艇馳騁海際，將良辰美景上傳給小兒子分享。看著飛機不停地起飛降落，不禁感觸人生的送往迎來，要學會活在當下，感恩此時此刻。

這幾日天氣晴朗，溫度適中，果園景色宜人。我們興奮地採了造型小巧的蟠桃和飽滿的黃桃，三人同心協力採摘了一大袋，回家品嚐，香甜多汁，生津解渴，先生當下在月曆上預定，明年再來此一遊。

兒子對農場情有獨鍾，大學畢業後獲得華森獎學金，到亞洲各大城市研習永續農業，曾在花蓮山清水秀的有機農場當志工，日出而作，日落而息。他在加州 工作時也經常到有機農場做義工，既能親近大自然，也體會到辛苦耕種後收穫的喜悅。

傍晚一起散步，談到日常生活瑣事、年輕一代的觀點。我提到上周視頻後，覺得右眼角落的視線被遮擋，又偶有炫光，經詳細檢查視網膜都正常才鬆口氣，醫生說此症狀是眼型偏頭痛 (ocular migraine)，可能在螢幕上盯太久，強光持續刺激眼睛所致。

隔天早上兒子在地下室找出羽毛球拍，建議我打羽毛球護眼，因為在一來一往的過程中，眼睛要即時追蹤球的曲線走向，可以幫助眼球做運動。

好一陣子沒打球，球技生疏，幸好基礎扎 實，漸入佳境。孩子上中文學校時，和幾個家長以球會友；現在又找回打球樂趣。

幾天的溫馨假期匆匆而過，內心卻很充實，感受到孩子的體貼和關懷。我們已訂好機票和小兒子在感恩節團聚，期盼下一次的親子時間。