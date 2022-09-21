近日，在某雜誌上讀到「慢病健身 」一文，文中透露出一個十分新穎、獨到的觀點——慢病健身。筆者經百度搜索，發現是復旦大學中山醫院保健科退休 老教授提出的，讀後令人耳目一新，現將文中的部分內容摘錄如下與讀者共享。

復旦大學中山醫院保健科退休老教授，根據他40多年教學、從醫、科研的經歷，收集了近萬名患者的健康資料，看到一個怪現象：凡是從來不生病的健康的人，一生病就是大病、重病，治療相當困難，且難以治癒；凡是有慢病纏身的人，生存能力反而很強，大多數都活八十歲、 九十歲，甚至超過百歲；為什麼？這就是「慢病健身」。

華佗曾提出「世無無病之人」的命題，而有的人因小病不斷，經常服藥調理，使身體有了天然抗體，雖有小恙，不致害命。

這篇復旦大學教授的文章，對有慢性病的老人是最好的定心丸，他的這個觀點，在我的親友圈中得到了印證，並深以為然。

我的母親退休前是一名機關幹部，生於三○年代初，現在已九十歲了，她那時放下襁褓中的孩子，兩次義無反顧地參加去農村的支農建設。五○年代末六○年代初，農村的生產生活條件遠沒有現在好，由於長期住在陰暗潮濕的房子裡，幹著繁重的體力勞動，使她回城後就患上了腰間盤突出、風濕性關節炎等多種慢性病，多次入院治療，那時她才三十歲，從此與慢病為伴。

五十九歲時她不幸罹患了腦膜瘤，經過開顱手術 才從死亡線上搶救過來；七十八歲時，風雨再次來襲，她摔壞股骨頭又做了股骨頭置換手術。命運讓她在患有慢病的同時還患上生死攸關的急難險病，做了兩次大的手術，急病慢病集於一身。中藥、西藥、針灸、按摩、B超、CT、核磁，醫院的十八般武藝她全都嘗試過了。

從三十歲到九十歲一路走來，慢病在身六十載，可歲月一直在她的腳下延伸，如今九十高齡的她雖步履蹣跚，卻思維敏捷，還會使用微信。她被親友們調侃為「藥罐子」，每天要大把地吃藥，吃藥甚至比吃飯還重要；可能就是她這樣的「日常保養」，加上遇事不計較、不攀比、不動怒的良好心態，才「破罐兒熬好罐兒」。

俗話說，「養生先養心」，老人們千萬不要有點慢性病就驚慌失措，人這一生誰敢保證自己沒病呢？小病小恙乃人生常態。入院治療。只要你五臟六腑無大礙，那絕對就是長壽老人；如果一個六七十歲的老人，每逢體檢各項指標項項正常，那絕對是個案，那才真的是不正常，因為它不符合自然規律。

一個六、七十歲的老人就像一輛跑了公里數較長的汽車，經過長途跋涉，車上的零件運轉了幾十年，能不磨損嗎？外觀磕磕碰碰，內部零件出了點小問題屬於正常現象。只要發動機還好，車輪子能轉就行。

以新的視角學會和慢病和平共處，學會和慢病握手言和將是老年人的必修課。只要不失能、不失智，按時吃藥、控制病情、放平心態，攜慢病同樣也能跑贏歲月。