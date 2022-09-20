那天早上剛出家門，我看到一隻毛茸茸的棕色小動物「嗖」地從草叢裡跳出來，往馬路對面跑。我以為是松鼠，又覺得不對，牠比松鼠小，定睛一看，是花栗鼠。我們附近花栗鼠不多，我不知不覺盯著牠看，只見牠一跳跳得老遠，瘦瘦的身體在空中保持一道水平線，騰空滑行一兩秒後才落地，腳一沾地又像踩彈簧一樣飛起，連飛帶跳，幾下就穿過了馬路，消失在草叢裡。

這速度對我來說十分敏捷，對貓咪來說可不算。想起幾周前去鄰居家做客，我們正在聊天，突然窗外傳來急促嘹亮的啾啾聲，一隻花栗鼠從窗前一閃而過，一隻貓咪緊隨其後，不出五秒，貓咪叼著倒楣的花栗鼠大搖大擺，原路返回，看得我目瞪口呆。

突然意識到，那是我第一次聽見花栗鼠叫，牠們的叫聲居然像小鳥唱歌一樣清脆。心懷好奇，我上網去搜花栗鼠的叫聲，發現除了高亢的「啾啾啾」，還有低沉的「咕咕咕」。「啾啾啾」是牠們發現陸地捕食者，比如貓、郊狼或浣熊後的叫聲，「咕咕咕」是牠們發現獵鷹之類空中捕食者的叫聲；若危險臨近，牠們不會悄悄逃跑，而是邊叫邊跑，越接近同伴的窩，牠們的叫聲越大，目的是警告同伴們趕緊藏好。

這樣做，無疑是向捕食者暴露自己的行蹤，相當於自殺；也許對花栗鼠來說，警告同伴比自己逃命更重要，即使牠們屬於獨居動物，也將同類安危置於自身安危之上，怪不得牠們體格弱小，卻數量龐大，因為牠們擁有「無私」這樣令人敬佩的本能。

想起多年前我初到美國，在密西根州 與同學拜訪一位當地老人，老人在屋簷下掛了個餵鳥器，鳥兒一來吃食，一隻花栗鼠就跑過來蹲在下面等著收集掉落的鳥糧。「這小傢伙可聰明了，就住在我門廊底下。雖然牠偷吃我種的菜，但我捨不得趕牠走。」老人笑著說。可以說，「聰明」是花栗鼠給我的第一印象，後來慢慢加上「小巧」、「可愛」、「靈活」，現在又多了一條「無私」，我越來越喜歡這種小動物了。