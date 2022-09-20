早晨岀門要去寄信、買菜時，覺得有點涼，老伴特別要我加件衣服，不知是否男人有很多像我這麼遲鈍的，不過我妹妹就常說妹夫不知冷暖，不知飢飽，而湊巧我也很少餓；加了件衣服感覺是好多了，也不覺想起那句話「有你真好。」

在超市買完菜後，我們喜歡再去一個本地人的水果攤買些附近產的水果，如桃子、香瓜、番茄等，因為這裡比超市那些常不全熟就大批採摘、從遠地運來的還要新鮮有味道。可是這次我在挑選桃子時，發現不僅量少了，也不如往日新鮮，這次有些乾了的感覺。

回程車上，我說可能去晚了，大概只剰人家挑剩的，老伴說也許是桃子季節已近尾聲。這不由令我一驚，不僅是很快就沒我最喜歡的桃子可吃，而且桃子是夏天的象徵，這意味著夏天也快過去了。我覺得夏天是一年的顛峰，夏天過去，這一年好像就有盛極而衰的味道。

回程近午，天又熱得只是一件圓領汗衫，但好像不是那暑氣迫人的燠熱。其實既已立了秋，處了暑，縱然樹還茂綠，也就要有心理準備迎接秋天了。年輕時聽長輩們說：「一年容易又秋風」，並無同感，反覺得一年是漫長的，不能體會到他們說這句話背後，那惋惜流年易逝的心情，現在則不僅懂，而且深有此感了。

老伴是個實事求是的人，很少感時傷逝，是比較喜歡秋天的，她說秋天，天高氣爽是個很宜人的季節，而她可說整個夏天都躲在室內，非必要足不出戶。我想秋天來了，對她是好的，這樣她才會到林裡走走、做些運動、曬曬太陽。不過這樣看來，倒好像我是個傷春悲秋的人，其實我自覺雖善感，但並不多愁，而我就是喜歡夏天那股熱勁。

要趕在這夏天的尾巴，享受那藍天白雲下的熱勁，就要盡量在外面多做些工，多出些暢快的汗，就像多年前我以夏天為題的幾句詩所說的：「夏天是少女裸露的肩頸，夏天是青青的山巒、白雲飄浮的藍天，夏天是白沙的海灘和波光粼粼的海洋。夏天是剖開的艷紅西瓜，夏天是冰淇淋，夏天是明眸皓齒情人燦然的一笑，夏天是一山冬雨裡，面對罐裝水蜜桃的無奈思念。」