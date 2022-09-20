太太喜歡種花，從室內至陽台，再到前後院子，春夏秋三季，各種花朵，爭奇鬥艷，美不勝收，令人賞心悅目。

可也帶來了一個煩惱，我們小區的中央有一塊三、四英畝大小的窪地，窪地內樹密草盛，除了有狐狸出沒，還住著一個鹿的家庭，原來是一對，去年開始成了大小兩雙。我家和兩旁鄰居開始頻頻遭殃，我最喜歡的百合花，不但春夏可欣賞它的花朵，秋天還可收獲百合，煮百合綠豆湯；可現在百合花剛含苞蕾，就被鹿吞噬了，去年吃光嫩芽，今年連葉也啃光。我家損失還不算太多，兩邊的鄰居菜圃更成了鹿的美食天堂。

從去年開始，我們去家得寶買了驅鹿噴液 ，又買了防鹿的塑桿塑網，在百合花邊上築起了圍欄，想不到還是吃了敗仗，薄薄的圍欄垮了，刺鼻噴劑還是阻擋不住鹿的食欲，百合花成了一根根光禿禿的桿子，在風中搖曳，我感到無奈和氣餒。

我們開始尋找鹿討厭的花草。美國出售的花草盆上都有一個塑料的插桿，上面說明花的品名和養殖方法。另外，如果是鹿不喜歡吃的，還有醒目文字標註。看樣子我們以後只能退避三舍，就只種一些鹿不吃的花草了。

可是當我再次面對光桿子的百合時，我忽然想起了兩個月前我和太太參加美國西北地區的旅遊團，我們觀賞大自然鬼斧神工創造的自然美景，還順道去拜訪一個印地安人的保留地。那個保留地有相當大的規模，不但設有他們總統（即原來的酋長）的府第，還有議會和警察 局。總統府對面的場地上還有好萊塢電影 「風語者」中的二戰美軍士兵雕塑。

電影「風語者」講述二戰的太平洋戰爭，美軍在攻擊日本占領的一些島嶼戰鬥中，遇到一個大問題，講英語的步話機通話常被日軍破譯，讓美軍損失不小。後來美軍就從印地安人中選拔了一批講納瓦霍語的青年，派駐至軍中，納瓦霍語即使在印第安人也是少數部落的語言。部隊兩頭的印地安戰士用納瓦霍語傳達命令，然後再翻譯成英語，這樣通話就加密了，確保美軍的勝利。

這個真實的故事被好萊塢拍成了電影，在那個保留地，美國政府制定了一系列優惠印地安人的政策，例如他們的保留地內可以開設賭場獲利；每個居民還有經濟上的補貼。那個參觀給我留下了深刻印象，為什麽美國政府要對印地安人給予特別的照顧？因為他們是美洲的原住民，歐洲的白人入侵美洲後，前後屠殺了兩千多萬印地安人，美國政府現行的政策是一種贖罪，是人道的醒悟。

不但如此，美國政府對鹿也有保護政策，不允許隨便獵鹿，要獵鹿必須付費申請許可證，並有季節、數量和地點的限制。儘管如此，美國的一些種植園主為了保護動植物，不時會發生一些偷獵或下藥事件。如果美國政府也能開闢一些讓鹿集中居養的鹿的保護地，這樣不是可人鹿兩相安了嗎？