生活在杭州的人，幾乎沒有人不喜歡荷花。小時候每次見到西湖的荷花，總覺得美得如夢一般，滿心都是歡喜。湖中那一大片的荷花，綠葉田田，無邊無際，紅花亭亭，灼灼映日。那是被傳頌了千年的美景，「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」，史上最著名的荷花詩便是描寫西湖荷花的意境。

中學的時候讀到周敦頤膾炙人口的《愛蓮說》，只覺得字字珠璣，甚合心意，從此荷花躍升為我喜愛的花中之最。

到了美國，鮮少見到荷花，偶爾在朋友家看見過養在水缸裡零落幾枝的荷花，或者餐館門前漂浮在小水池裡的幾朵睡蓮。荷花就是蓮花，但其實睡蓮並不是蓮花，不過它們時常相伴而來，名字又如此相近，便會一併欣賞。

前些日子，偶然覓得大華府 的賞荷佳處，Kenilworth Park and Aquatic Gardens。公園坐落在一個毫不起眼的地方，我們跟著谷歌地圖的指引拐了幾條小街，才進入公園大門。

公園裡到處都是荷花，那久違的一大片碧綠和粉紅的荷花美景，驚豔了我的眼眸，可以說在一定程度上媲美西湖。圓形的荷葉翠綠如蓋，挨挨擠擠地覆住了整個池面，或有粉紅的花朵躍出水面，嬌豔奪目。有的一枝獨秀，迎風弄姿；有的花瓣重重疊疊，雍容華美；有的小荷才露尖尖角，含羞欲語；有的一枝荷花出水來，傾情盛放。

跟西湖的荷花不同的是，西湖的荷花長在湖裡，若想跟荷花親密接觸的話，要在湖裡划一小船，而這裡的荷花就在曲徑邊上，觸手可及。

在北美看見如此壯觀而震撼的荷花場景，出乎我們的意料，嘖嘖讚嘆不已。因著疫情 的緣故，開始我戴著口罩 ，所以錯過了浮香繞曲岸的意境，只賞了圓形複華池的美景，後來覺得室外應該無妨，便摘下口罩，一股清香撲鼻而來，沁人肺腑，這香味那般清雅又那般醉人，回味無窮。

回到家中，依舊難忘荷葉清香，便決定要做荷香糯米排骨。荷葉超市有賣，那水中圓圓的可愛的荷葉，曬乾了是帶著皺褶的灰綠色的葉子，疊成了扇形，價格比排骨還貴。

糯米要浸泡四小時以上，排骨裡放入醬油、冰糖、料酒和蔥薑醃製，醃製的時間要長，入冰箱過夜為佳；荷葉浸泡後鋪在蒸籠上。糯米控乾水後加排骨拌勻，放在荷葉上，最後將荷葉蓋在上面；入蒸鍋蒸六十分鐘即可。

蒸的過程中荷香四溢，滿屋生香；吃的時候，輕輕一嗅，已令人陶醉；送入口中，排骨的酥爛鹹鮮，伴著糯米的軟糯，在咀嚼中相互交融，味道綿綿悠長，清香縈繞唇齒。

有道是「不摘荷花摘荷葉，飯包荷葉比花香」， 荷香入飯，是江南夏天的味道，是故鄉的味道。