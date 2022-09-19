我是遊完義大利 以後，從米蘭來瑞士的，第一個景點是遊覽位於瑞士中部阿爾卑斯山主峰之一、有「天使山」「神仙山」之稱的鐵力士雪山，海拔三千兩百餘米，山上常年積雪，是歐洲著名雪山，也是世界滑雪 勝地之一，每年吸引大批世界滑雪愛好者和遊客紛至沓來滑雪、遊覽。

用過午餐已經是下午兩點多鐘，向鐵力士山出發。這年我七十三歲，在旅遊團中年紀最大，上山雖然有纜車可乘，但山上很冷，可以用奇寒無比來形容，北極吹來的寒風寒徹筋骨，年輕人穿著厚厚的羽絨服都難以忍受。導遊勸我在山下等候，不要上去了，我雖然年逾古稀，但沒有大病，身板尚硬朗，重要的是我冬天堅持晨練、慢跑、打太極拳，二十年如一日從未間斷，有一定抵禦嚴寒的能力。謝絕導遊好意，隨團出發。

上到鐵力士山峰頂，須換乘三次纜車，坐上第一道纜車時，雨依然在下，環視四周，綠草綠樹經雨水沖洗，更加嫩綠水靈，如新織成的綠色地毯。掩映在綠蔭中的或白或紅或黃或藍的屋頂，宛如童話世界。這不就是一幅幅典型的瑞士鄉間風情畫嘛！我這個第一次登鐵力士山的人倒懷疑起來：這裡是舉世聞名的雪山嗎？怎麼一個雪星兒也沒有呢？

但是當換上第二道纜車時，我的懷疑開始消散。此時，原先下的雨已經變成雪，而且很大，漫天飄舞，攪得天地間一片迷濛。落在山岩上的積雪還不厚，斑斑駁駁，說明雨轉換成雪的時間還不長。

第三道纜車是旋轉觀光纜車廂，四周景色盡收眼底，雪大了，風也大了，颳起一道道雪塵，天地間白茫茫一片，看不到一塊裸露的岩石，已經辨別不清山的模樣，只是一座座或深或淺的白色印痕，能見度很微弱，只可看到距纜車很近山坡上的積雪。

不到山頂，體會不到什麼叫奇寒，山頂上下的已經不是雪，而是沙礫般的冰粒，大概就是氣象學上的說的雪霰，凜冽刺骨的寒風也已經不是斜吹，而是像箭一樣平行射來，速度極快，呼呼作響，挾裹著冰粒雪霰打在人的臉上，如針刺刀割，疼痛難忍，手腳凍得沒有了知覺，整個心都涼透了，幸好山頂上有帶暖氣的房子，我和大家一起跑進去，躲避寒冷。

被凜冽的寒風吹著進屋，剛邁進門檻，便有一股熱浪撲面襲來，猶如從寒冷的北極空降到非洲赤道，這才叫冰火兩重天。脫掉羽絨服，身體迅速暖和起來，妻子的臉蛋泛起了紅潤。在這裡等旅遊回來的人一起下山，很愜意。但是一想又覺得不妥，既然上到山頂，豈能不欣賞阿爾卑斯山壯麗的雪景而窩在屋子裡取暖？那樣還上山來幹什麼？想到這裡，我和妻子忘掉了古稀高齡，重新穿戴上所有的保暖裝備，把自己包裹得嚴嚴實實，吸了一口氣，衝了出去。

屋外是冰雪的世界，是暴風雪 的演武場，我和妻被風雪挾裹著，站不穩腳步，隨風打轉兒；露在外面的頭髮、眉毛被冰雪凍住，每個人都成了白眉毛大仙。阿爾卑斯山上「飛起玉龍三百萬，攪得周天寒徹」的暴風雪，「山舞銀蛇，原馳蠟象」的壯闊雄渾雪景，太震撼了，讓人興奮不已，我和妻都忘掉了寒冷，儘管露在外面的臉頰和鼻子已凍僵沒有了知覺。

山頂有一個冰雪洞窟，常年颳著強勁的陰風，潮濕陰冷，比外面的溫度還要低，從裡面出來的人說，進到裡面，才知道什麼是真正的寒徹骨、透心涼。好奇心驅使我和妻走進洞窟，洞窟中光線很暗，幾乎是伸手不見五指。雖然如此，我和妻子仍然很自豪，因為我們來過了，不僅登上鐵力士山的山頂，還進到山頂的冰雪洞窟，經受住冰雪奇寒的考驗。